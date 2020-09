Laden dicht: Leoben schafft es in Rottenmann anzuschreiben!

Details Samstag, 26. September 2020 20:44

Am 6. Spieltag treffen in der Landesliga der SV fisatec Rottenmann und der DSV Leoben aufeinander. Und dabei kommt es bei diesem Obersteirer-Derby zu einer Punkteteilung. Die Zimmermann-Schützlinge finden zwar die deutlich besseren Möglichkeiten vor. Den Weg über die Torlinie hat das Spielgerät aber nicht gefunden. Zugleich das erste Rottenmanner Unentschieden im 6. Saisonspiel. Das "Hochofenballett" verzeichnet bereits das vierte Remis, ein Sieg fehlt noch in der Bilanz der DSV'ler. Der Spielleiter war Philipp Duschek, assistiert wurde er von Wolfgang Pucher und Michael Pirker. 200 Zuseher waren im Paltenstadion mit von der Partie.

(Torhüter Robin Stiegler und die Rottenmanner sind mit dem einen Derbypunkt gegen Leoben nur bedingt zufrieden)

Rottenmann ist tonangebend

Vom Start weg sind die Rottenmanner das klar federführende Team. Mit geradlinigen Direktspiel schafft man es immer wieder die Gäste vor Probleme zu stellen. In der 16. Minute hätte es eigentlich schon 1:0 stehen müssen, aber Damjan Poposki trifft nur die Torstange. Kurz darauf ist es Rene Gressenbauer, der eine tolle Möglichkeit auf ein SVR-Tor, in den Sand setzt. Leoben ist permanent im Hintertreffen, das Spiel nach vorne findet vorerst praktisch nicht statt. Aber in der Defensive weiß die Rebernegg-Truppe straff organisiert zum auftreten. So gelingt es dann auch die Null festzhalten bzw. lässt man in der Verteidigung mit Fortdauer der Partie nur mehr wenig anbrennen - Halbzeitstand: 0:0.

Leoben hät den einen Punkt fest

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es neben dem Platzverweis noch zu vier Verwarnungen, sind es die Hausherren, die mit wesentlich mehr Nachdruck an die Sache herangehen. In der 62. Minute ist es auf das Neue die Torumrandung die ein DSV-Gegentor verhindert. Chivoiu setzt dabei einen Kopfball an die Querlatte. Auch Schweiger und Gressenbauer schaffen es in weiterer Folge nicht, den Bann zu brechen. So kommt es dann in der 74. Minute beinahe dazu, dass Bahtic das 0:1 markiert. Sein Schuss streift nur ganz knapp am Tor der Paltentaler vorbei. Der Gästespieler Masovic sieht dann in der 87. Minute noch den Gelb/Roten Karton. Was aber am Spielendstand von 0:0 nichts mehr ändern sollte. In der nächsten Runde gastiert Rottenmann am Freitag, 2. Oktober um 19:00 Uhr in Bruck/Mur. Leoben besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Gamlitz.

SV ROTTENMANN - DSV LEOBEN 0:0

Gelb/Rote Karte: Marovic (87. Leoben)

Stimme zum Spiel:

Alfred Wieser, Co-Trainer Rottenmann:

"Wir sind mit diesem einen Punkt ganz und gar nicht zufrieden. Wahnsinn, welche Möglichkeiten da ungenützt blieben. Es war diesmal wie verhext, aber dieser eine wohl entscheidende Treffer wollte einfach nicht fallen."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo