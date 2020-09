In toller Geberlaune: Die Lafnitz Amateure weisen Wildon zurecht!

Details Samstag, 26. September 2020 22:43

Am 6. Spieltag treffen in der Landesliga die SV Licht-Loidl Lafnitz Amateure und der SV Raiffeisen Wildon aufeinander. Und dabei gelingt es den Lafnitzern auf das Neue eine ganz starke Performance abzurufen. Vor allem in der ersten Hälfte spielte man den Gegner streckenweise völlig an die Wand. In dieser Verfassung muss man die Guger-Truppe unbedingt miteinbeziehen in den Kreis der Titelanwärter. Die Wildoner müssen nun danach trachten nicht den Anschluss in der Tabelle zu verlieren. Der Spielleiter war Mirza Peckovic, assistiert wurde er von Alem Kulasin und Gerhard Kaiser. 150 Zuseher waren in der Fußballarena mit von der Partie.

(Hier am Bild wird der Wildoner Andreas Fischer gleich von fünf Lafnitzern umsorgt)

Lafnitz lässt Ball und Gegner laufen

Die Matchuhr zeigt gerade einmal die 5. Spielminute an, schon steht es 1:0. Mario Pilz ist es, der einen zur Mitte gespielten Ball einnetzt. Was nachfolgend nicht wirklich zur Sicherheit im Wildoner Spiel beiträgt. Was folgt ist der große Auftritt von David Schloffer, der innerhalb von nur 19 Minuten einen lupenreinen Hattrick markiert. In der 13. Minute kommt es zum 2:0. Nach einer mustergültigen Sulzer-Vorlage ist es Schloffer, der mit Tor Nummer eins, den zweiten Lafnitzer Treffer erzielt. Mit dem nächsten Angriff folgt bereits das 3:0. Wiederum heißt der Torschütze David Schloffer. Damit aber noch nicht genug, denn in der 32. Minute kommt es zum 4:0. Wieder ist es Schloffer der, nachdem zuvor die Gäste nur Aluminium treffen, sich in die Schützenliste eintragen kann. Zumindest reicht es in der 41. Minute zum Wildoner Anschlusstor. Andreas Fischer trifft zum 4:1-Halbzeistand.

(David Schloffer hier beim Zweikampf mit Johannes Zebedin, markierte in der ersten Hälfte einen lupenreinen Hattrick)

Für Wildon gibt es nichts zu holen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs Verwarnungen, wissen sich die Holzer-Schützlinge dann teurer zu verkaufen. Aber von einem Punktezuwachs war man diesmal meilenweit entfernt. Obwohl in der 50. Minute noch einmal kurzzeitig Hoffnung aufkommt, als Pascal Scheucher auf 4:2 verkürzen kann. Aber die Lafnitzer sind an diesem Tag so gefestigt, dass es alsbald gelingt, eine Antwort darauf zu geben. Martin Rodler zeichnet in der 52. Minute für das 5:2 verantwortlich. Fischer gelingt dann mit seinem zweiten Treffer in der 63. Minute noch das Tor zum 5:3. Das sollte es dann aber gewesen sein. Die Lafnitzer beschränken sich in der noch verbleibenden Spielzeit darauf, den gegebenen Vorsprung zu verwalten. Was letztendlich auch soweit problemlos gelingen sollte - Spielendstand: 5:3. In der nächsten Runde gastieren die Lafnitz Amateure am Samstag, 3. Oktober um 15:00 Uhr in Frauental. Wildon besitzt dann um 16:00 Uhr das Heimrecht gegen Voitsberg.

SV LAFNITZ AMATEURE - SV WILDON 5:3 (4:1)

Torfolge: 1:0 (5. Pilz), 2:0 (13. Schloffer), 3:0 (14. Schloffer), 4:0 (32. Schloffer), 4:1 (41. Fischer), 4:2 (50. Scheucher), 5:2 (52. Rodler), 5:3 (63. Fischer)

Stimme zum Spiel:

Michael Cernoga, Sportlicher Leiter Wildon:

"In der ersten Halbzeit sind die Lafnitzer regelrecht drübergefahren über uns. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns dann besser eingestellt. Aber in Summe betrachtet war das von uns schlichtweg zu wenig."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo