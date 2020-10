Frust von Seele geschossen: Leoben lässt Hausherr Liezen alt aussehen [Video]

Details Freitag, 09. Oktober 2020 22:16

Am 8. Spieltag treffen in der Landesliga der SC geomix Soccer Store Liezen und der DSV Leoben aufeinander. Und dabei gelingt es dem "Hochofenballett" endlich den Bann zu brechen und den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. "Man of the match" war Armin Masovic, der in der ersten Hälfte einen lupenreinen Hattrick schnürt. Die Ennstaler werden kalt erwischt, aber wer den SC Liezen kennt der weiß, dass das in der nächsten Runde schon wieder völlig anders aussehen kann.

Leoben sorgt für klare Fronten

Dem SC Liezen ist es gegen Ilz und Gnas schon hervorragend gelungen, starke Heimdarbietungen abzurufen. Demnach will man nun auch beim "Obersteirer-Derby" gegen Leoben Punkte gutschreiben. Aber diese Hoffnungen werden bereits in den Anfangsminuten zerstört. 8. Minute: Armin Masovic trifft aus 30 Metern mit einem Freistoßball zum 0:1 in die Maschen. Da hat es doch schon Torleute gegeben, die diesen Ball gehalten haben. Auch beim 0:2, diesmal sind es gut und gerne 35 Meter, macht Liezen-Keeper Trajkovski nicht den allersichersten Eindruck. Was die Rebernegg-Truppe so richtig auf den Geschmack kommen lässt. Armin Masovic mit dem 0:3 (42.) und dann noch Kapitän Martin Petkov (44.), sorgen für einen komfortablen 0:4-Halbzeitstand.

Tor DSV Leoben 6

Liezen betreibt Schadensbegrenzung

Man kann den Hausherren dies oder jenes vorwerfen, aber sicher nicht, dass man aufgrund des aussichtslosen Vierpunkte-Rückstands, die Flinte frühzeitig ins Korn wirft. So gelingt es im zweiten Abschnitt wesentlich besser, dem Gegenüber entsprechend die Stirn zu bieten. In der 66. Minute kann dann Dragan Gavranovic auf 1:4 verkürzen. Nach einem hoch in den Strafraum gespielten Ball erweist er sich als zielorientiert. Ein Treffer, den sich der Platzherr redlich verdient hat. Dann ziehen die Leobner die Zügel wieder etwas straffer an. Was heißt, dass man in der noch verbleibenden Spielzeit nichts mehr anbrennen lässt. So kommt es letztlich auch dazu, dass man auf souveräne Art und Weise den ersten Saisondreier verbuchen kann. In der nächsten Runde gastiert der SC Liezen am Freitag, 16. Oktober um 19:00 Uhr in Bruck/Mur. Leoben besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Gnas.

SC LIEZEN - DSV LEOBEN 1:4 (0:4)

SC Stadion, 200 Zuseher, SR: Lappi / Kressl / Leitinger

Torfolge: 0:1 (8. Masovic), 0:2 (21. Masovic), 0:3 (42. Masovic), 0:4 (44. Petkov), 1:4 (66. Gavranovic)

Stimme zum Spiel:

Ivo Gölz, Sportlicher Leiter Leoben:

"Dieser Befreiungsschlag war schon überfällig. Damit können wir uns auch etwas Luft zu den unteren Plätzen verschaffen. Außerdem sollte dieser Premierensieg doch den nötigen Impuls für die nächsten anstehenden Aufgaben geben."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo