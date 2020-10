Erneuter Heimsieg: Voitsberg stutzt auch Frauental die Federn

Details Freitag, 09. Oktober 2020 22:35

Am Freitag empfing ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg im Schlagerspiel der Landesliga vor eigenem Publikum den Tabellendritten SV Domaines Kilger Frauental. Das Ziel der Heimischen war klar definiert: Auch bei diesem Spiel sollte die Heimweste weiß bleiben. Die Mission ist gelungen, Voitsberg war an diesem Abend eine Nummer zu groß für Frauental und siegte am Ende völlig verdient mit 3:0. Schiedsrichter der Partie war Jakob Semler, ihm wurde an den Seiten von Enes Poric und Mathias Schnur assistiert.

Die Richtung stimmt: Michael Zisser feiert mit seinen Voitsberger Sieg um Sieg

Alexander Rother bringt den ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg nach 7 Minuten in Front

Der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg trat von Beginn an sehr aggressiv und laufstark auf. Bereits nach drei Spielminuten wurde es das erste mal richtig heiß vor dem Kasten von Torhüter Daniel Paul, der Voitsberger Daniel Brauneis fand aber im Frauentaler Goalkeeper seinen Meister. Nur wenige Minuten später war es dann aber soweit, Philip Zuna dribbelte auf der linken Seite drei Gegenspieler aus, spielte den Ball auf Alexander Rother und er beförderte in der 7. Minute den Ball über die Linie und stellte auf 1:0. In der 15. Minute hatten aber auch die Gäste eine gute Möglichkeit, ein Eckball landete an der zweiten Stange und Dominik Nöst setzte einen Kopfball in Richtung Tor ab. Er hatte aber sein Visier nicht richtig eingestellt, denn der Ball landete über der Querlatte. Die Gastgeber drückten jetzt weiter aufs Gaspedal und erspielten einige tolle Chancen, die aber allesamt vom souveränen Frauental-Keeper Paul pariert wurden. In der 40. Minute fasste sich Zuner ein Herz und zog vom 16er ab, bei diesem Ball war selbst der Gäste-Torhüter machtlos. Neuer Spielstand: 2:0 für Voitsberg. Pünktlich in der 45. Minute pfiff der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickte die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

In der zweiten Spielhälfte machen die Gastgeber den Sack zu und lassen Frauental keine Chance

Der zweite Durchgang begann so, wie die erste Halbzeit endete. Die Gastgeber dominierten das Spiel nach Belieben und ließen jetzt kaum mehr Chancen für die Auswärtsmannschaft zu. In der 56. MInute lief Martin Salentinig auf der linken Seite durch und setzte mit einem schönen Pass in die Mitte seinen Kompagnon Daniel Brauneis in Szene. Der Stürmer ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwertete in Minute 56 zum 3:0 Führungstreffer, welcher auch zugleich der Endstand war. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters ging ASK Voitsberg abermals als Sieger vom heimischen grünen Rasen und besiegt den SV Frauental mit 3:0. Für die Gäste war bei dieser Begegnung nichts zu holen. Kommende Runde wartet auf das siegreiche Team das nächste Schlagerspiel. Die Elf von Michael Zisser muss sich gegen den USV Mettersdorf beweisen, das Team von Coach Ewald Klampfer trifft auf den SV Lebring und will im eigenen Stadion die Punkte holen.

ASK SPARKASSE VOITSBERG - SV DOMAINES KILGER FRAUENTAL 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (7. Rother), 2:0 (10. Zuna), 3:0 (56. Braueis)

Sparkassen-Arena Voitsberg; 420 Zuseher; Semler - Poric - Schnur

Aufstellung:

ASK Sparkasse Voitsberg: Christoph Weissenbacher, Marco Allmannsdorfer, Daniel Brauneis (65. Heiko Rieger), Philipp Zuna (87. Dominik Derrant), Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Jürgen Walch, Martin Salentinig (87. Gernot Suppan), Luka Caculovic, Stefan Rieger, Alexander Rother (79. David Hermann)

SV Domaine Kilger Frauental: Daniel Paul (K) - Tomaz Zakrajsek, Dominik Herzog, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann (82. Alexander Muster), Manuel Christof (75. Jan Ulrich) - BSc Christian Dengg, Dominik Nöst (65. Daniel Schmölzer), Maximilian Suppan

Stimmen zum Spiel:

Richard Mayer, Co-Trainer Voitsberg:

"Wir haben heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich gratuliere unseren Burschen zum verdienten Sieg. Die mannschaftliche Leistung war hervorragend!"

Ewald Klampfer, Trainer Frauental:

„Heute war Voitsberg klar besser, das muss man akzeptieren. Jürgen Hiden und Philipp Zuna haben uns heute unsere Grenzen aufgezeigt. Wir blicken nach vorne und wollen in den nächsten Partien wieder unsere bewährte Aggressivität und Kompaktheit ins Spiel einbringen.“

