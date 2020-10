Glückliche Geschichte: Der FC Gamlitz feiert einen knappen 4:3 Heimsieg gegen den SC Bruck

Details Samstag, 10. Oktober 2020 00:30

Am Freitag traf FC Union RB Weinland Gamlitz in der Landesliga auf den SC Stadtwerke Bruck/Mur. Beide Mannschaften konnten in der vergangenen Runde jeweils nur einen Punkt holen, Gamlitz wollte deshalb zuhause unbedingt gewinnen und Bruck drei Punkte aus dem Gamlitzer Weinlandstadion entführen. Die Zuschauer durften sich also auf interessante und torreiche 90 Minuten freuen. Insgesamt fielen sieben Treffer, die Gastgeber setzten sich am Ende einem 4:3 Erfolg durch. Als Schiedsrichter dieses Spiels fungierte Can Cetin, er wurde an den Seiten von Werner Harrer und Alexander Pintscher unterstützt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Sandro Sabathy setzt sich gegen seinen Kontrahenten Lukas Katzenberger durch

Luka Vindis trifft - wie seinerzeit Hansi Müller - mit einem direkten Eckball zum 3:1

SC Stadtwerke Bruck/Mur kam zu Beginn besser in die Partie und erzielte nach nur wenigen Minuten den Führungstreffer. Gjergj Shabani schloss einen Angriff mit einem genauen Pass auf Oliver Wohlmuth ab und der Brucker Oliver Wohlmuth traf nach in der 8. Spielminute zum 0:1. Unmittelbar nach dem Anstoß bekam Thomas Koch einen schönen Pass in die Tiefe, die Nummer 14 ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte den 1:1 Ausgleichstreffer. Jetzt näherten sich die Gastgeber immer öfter gefährlich dem Strafraum des Gegners um Einschussmöglichkeiten zu erarbeiten. In der 18. Minute befördert Nico Zuerngast den Ball über die Linie - das Spielgeräte prallte von einem Korner zu ihm zurück - und stellte auf 2:1. In der 26. versuchte es Luka Vindis Pech, wie seinerzeit Hansi Müller und erhöhte aus einer direkten Ecke zum 3:1. Nur vier Minuten später wollte es der Brucker Mark Klicnik ihm gleichmachen schoß von der Kornerfahne den Ball direkt in Richtung Tor, Sandro Sabathy fälschte das runde Leder unglücklich ab und so lautete der neue Spielstand nur noch 3:2. Fünf Tore in Durchgang Eins waren jetzt erstmal genug, der Unparteiische bendet die erste Halbzeit fast pünktlich und gönnte den Spielern 15 Minuten Pause.

Gamlitz hat in der Schlussminute Glück - ein reguläres Tor für Bruck wurde aberkannt

Gleich nach Wiederanpfiff wollten die Gäste jetzt das Kommando zurückerobern und zogen ein druckvolles Pressing auf. Die Mühe wurde bereits in der 48. Minute belohnt. Lukas Katzenberger tankte sich auf der rechten Seite durch und übergab den Ball mit einem schönen Zuspiel auf Sebastian Paier. Er versenkte das runde Leder im Eckigen und sorgte für den neuen Spielstand von 3:3. Jetzt hatten die Gäste das Spiel in der Hand, Gamlitz kam nur noch selten zu Chancen und waren nur noch durch Standardsituationen gefährlich. In der 83. Minute ließ Sandro Sabathy den stimmgewaltigen Gamlitzer Anhang noch einmal jubeln: Nach einem Freistoß erzielte er per Kopf die 4:3 Führung der Gastgeber und sorgte somit auch gleichzeitig für den Endstand. Denn der vermeintliche 4:4 Ausgleichstreffer in der Schlussminute wurde vom Unparteiischen aberkannt, sein Assistent hob die Fahne und sah eine Abseitsposition des Schützen. So blieb es beim 4:3 Sieg der Elf von Franz Almer, die Mannschaft von Hermann Zrim musste sich mit einer tollen Leistung, die aber unbelohnt blieb, begnügen. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen im Derby gegen Tus Heiligenkreuz beweisen, der SC Bruck/Mur trifft auf den SC Liezen und hofft auf einen Sieg.

FC WEINLAND GAMLITZ - SC STADTWERKE BRUCK/MUR 4:3 (3:2)

Torfolge: 0:1 (8. Wohlmuth), 1:1 (9. Koch), 2:1 (18. Zürngast), 3:1 (26. Vindis), 3:2 (30. Sabathy ET), 3:3 (48. Paier), 4:3 (83.Sabathy)

Weinland Stadion; 97 Zuseher; Cetin - Harrer - Pintscher

Aufstellung:

FC Weinland Gamlitz: Anes Podunavac - Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec (K), Sandro Sabathy - Luka Vindis, Stres Nejc (HZ Max Birke), Rinor Svishta (71. David Katzianschütz), Thomas Koch, Julian Kohlbacher, Nico Zürngast (83. Franz Sundl) - Philip Bruno Fuchs

Gelb-Rot: 88. Sandro Sabathy (Unsportlichkeit)

SC Stadtwerke Bruck/Mur: Christoph Appel - David Harrer, Gjergj Shabani, Daniel Merl (K) (14. Marvin Folger-Wöls) (90. Jonas Gwandtner), Julian Ertl - Marc Klicnik, Jakob Erlsbacher, Lukas Katzenberger, Sebastian Paier - Oliver Wohlmuth, Brajan Grgic

Stimmen zum Spiel:

Manfred Repolust, Beirat Gamlitz:

"Wir haben in der ersten Hälfte sehr guten Fussball gespielt, sind dann leider etwas unglücklich in Rückstand geraten. Trotz sehr gutem und druckvollen Spiel der Brucker gingen wir mit 3:1 in Führung. Die tüchtigere Mannschaft hat das Spiel gewonnen!"

Hermann Zrim, Trainer Bruck:

"In Summe haben wir sehr gut gekämpft. Schlussendlich wäre ein Punkt gerecht gewesen, der uns durch ein angebliches Abseitstor nicht vergönnt war!"

by René Dretnik

Foto: Ligaportal/Purgstaller