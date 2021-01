Hoffnung lebt: 73 Landesliga-Testspiele wollen zur Austragung kommen

Details Montag, 11. Januar 2021 21:53

Noch weiß keiner wirklich, wann es im Unterhaus-Fußball wieder weitergeht bzw. wann der Startschuss bzw. die Freigabe zum Training erfolgt. Der dritte Lockdown soll bekanntlich am 24. Jänner zu Ende gehen. Die Hoffnung ist doch gegeben, dass das Leder im Amateurbereich dann wieder rollt. In der steirischen Landesliga waren die ersten Testspiele, frei nach dem Motto "die Hoffnung stirbst zuletzt", bereits im Jänner terminisiert. Aus gegebenen Anlass sind diese annulliert worden. Hier schon einmal das restliche Programm, dass dann, so Corona mitspielt, über die Bühne gehen soll.

Insgesamt 73 Testspiele sind in der Landesliga derzeit in Planung:

1. FÜRSTENFELD:

Gross Steinbach (ULO), 29.1, Gleisdorf (RLM), 2.2, Kirchberg (OLS), 5.2, Fehring (OLS) 12.2, Bad Gleichenberg (RLM) 16.2, SG Oberwart (BLL) - 19.2, Sturm Am. (RLM) 26.2, Bad Waltersdorf (OLS) 5.3

2. VOITSBERG:

Mooskirchen (OLS) 2.2, Sturm Am. (RLM) 6.2, Köflach (OLM) 9.2, DSC (RLM) 13.2, Weiz (RLM) 27.2

3. METTERSDORF:

Straß (OLM) 2.2, Feldbach (OLS) 9.2, Allerheiligen (RLM) 13.2, DSC (RLM) 26.2

4. GNAS:

Bad Gleichenberg (RLM) 26.1, Gleisdorf (RLM) 9.2

5. FRAUENTAL:

Sturm Am. (RLM) 29.1, DSC (RLM) 6.2, Weiz (RLM) 13.2, Allerheiligen (RLM) 26.2

6. LAFNITZ AM.:

Kalsdorf (RLM) 2.2, Pöllau (OLS) 6.3

7. ROTTENMANN:

Allerheiligen (RLM) 17.2, ESV Knittelfeld (OLN) 6.3

8. LEBRING:

Allerheiligen (RLM) 29.1, Kalsdorf (RLM) 5.2, Kainbach-Hönigtal (ULM) 9.2, Hengsberg (ULW) 12.2, Sturm Am. (RLM) 17.2, Gleisdorf (RLM) 20.2, Gralla (ULW) 5.3

9. HEILIGENKREUZ:

Großklein (OLM) 29.1, Frannach (ULS) 9.2, DSC (RLM) 19.2, Straß (OLM) 6.3

10. GAMLITZ:

DSC (RLM) 26.1, Fehring (OLS) 29.1, Bad Gleichenberg (RLM) 5.2, Rebenland (OLM) 12.2, Gleisdorf (RLM) 26.2, Pachern (OLM) 5.3

11. LEOBEN:

Kindberg-Mürzhofen (OLN) 6.2, Rein (OLM) 9.2, Hinterberg (OLN) 12.2, Sturm Am. (RLM) 20.2, Pöllau (OLS) 26.2, St. Michael/L. (KLL) 5.3

12. ILZ:

Feldbach (OLM) 26.1, St. Anna/A. (RLM) 6.2, Weiz (RLM) 20.2, Bad Gleichenberg (RLM) 26.2, Fehring (OLS) 5.3

13. WILDON:

St. Anna/A. (RLM) 30.1, Gleisdorf (RLM) 6.2

14. ST. MICHAEL:

Trofaiach (OLN) 30.1, Krieglach (OLN) 5.2, Murau (OLN) 13.2, St. Lorenzen/K. (OLN) 20.2, Bad Mitterndorf (OLN) 27.2, Judenburg (OLN) 5.3

15. SC LIEZEN:

Micheldorf (OÖ-Liga) 30.1, Trofaiach (OLN) 6.2, Neuzeug (LLO) 13.2, Judenburg (OLN) 26.2, Irdning (OLN) 6.3

16. BRUCK/MUR:

Gratkorn (OLM) 26.1, Gleisdorf (RLM) 30.1, Kindberg-Mürzhofen (OLN) 20.2, ESV Knittelfeld (OLN) 27.2, Trofaiach (OLN) 6.3

(Fürstenfeld liegt derzeit voran: Vorstellbar ist, kommt die gesamte Rückrunde nicht zur Austragung, dass nach 15 Spielen der Führende in die Regionalliga Mitte aufsteigt)

12. März: Geplanter Ligastart (13. Herbstrunde):

Wildon - Fürstenfeld, Voitsberg - Lebring, Mettersdorf - SC Liezen, Frauental - Gnas, St. Michael - Gamlitz, Heiligenkreuz - Leoben, Bruck/Mur - Ilz, Lafnitz Am. - Rottenmann

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo