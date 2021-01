Einiges mehr drauf: Lebring hält sich im Herbst weitgehendst bedeckt

Details Dienstag, 19. Januar 2021 17:51

Gegen Ende der 1990-er-Jahre war es dem im Jahre 1950 gegründeten SV Lebring TIBA Gady Raiba mit Coach Hans Kießner erstmalig gelungen (Sommer 1997), das Ticket für die höchste steirische Spielklasse zu lösen. 8 Jahre lang kann man sich dann in der Landesliga behaupten, bis es heißt Abschied zu nehmen bzw. den weg runter in die Oberliga Mitte/West anzutreten. Darauffolgend dauert es wiederum 8 Saisonen, bis es im Juni 2014 mit Trainer Christian Zach wiederum gelingt, in die Landesliga aufzusteigen. Dabei kommt es zu einem wahren Fight mit den Lankowitzern, die sich letztlich mit einem Punkt weniger mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssen. Seit diesem Zeitpunkt können sich die Lebringer in der Liga etablieren bzw. kann man jenseits der Abstiegszone, mit konstant starken Darbietungen aufwarten. Im Herbst 2019 sind die Lebringer einmal mehr im gesicherten Mittelfeld antreffbar. Aus bekannten Gründen wird das Spieljahr dann aber annulliert. In die aktuelle Punktejagd geht der SV Lebring, nicht auch zuletzt wegen dem Zugang von Marko Stankovic, mit viel Enthusiasmus. Aber letztendlich reicht es für die Truppe von Trainer Wolfgang Gassmann (12 Spiele - 18 Punkte), dann unterm Strich vorübergehend auch nur zum 8. Tabellenrang.

SV LEBRING:

Tabellenplatz: 8. Landesliga

Heimtabelle: 8.

Auswärtstabelle: 7.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 4:1 gg. Wildon (8. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:2 in Gnas (3. Runde), 0:2 gg. Lafnitz Am. (12. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,6

bekommene Tore/Heim: 1,3

geschossene Tore/Auswärts: 1,3

bekommene Tore/Auswärts: 1,5

Spiele zu Null: 1

erfolgreichster Torschütze: Marco Heil, Michael Wallner (je 4)

Fairplaybewerb: 12.

SPIELER-WORDRAP MIT MICHAEL HOFER:

Ich in 3 Worten: überlasse ich anderen



Mein bisheriges Karriere-Highlight: 2 x Regionalligameister



Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Spanien vs. Österreich beim 0:9 als Interviewpartner von Anton Pfeffer



Erfolg bedeutet für mich: Alles gegeben zu haben



Mein Lieblingsessen: Steak



Salzburg oder Rapid: Salzburg



Sturm, Hartberg oder GAK: GAK



Konsole oder Brettspiele: Konsole



Als Fan drücke ich die Daumen für: GAK, FC Liverpool



Der Held in meiner Kindheit: Hermann Maier



Worauf ich nicht verzichten kann: Siegerbier



Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Herbert Rauter



Hast du ein fußballerisches Vorbild: Andrés Iniesta



Worauf bist du besonders stolz: meine Freundin und meine Mutter



Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Marcel Hirscher



Ligaportal.at: ein absolutes Must-Have



Ein absolutes No-Go ist: Ungerechtigkeit



Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: eine Skitour gehen



In der Kabine sitze ich neben: Markus Gsellmann und Niklas Deutschmann



Mein Musikwunsch für die Kabine: No Goodbye von Paul Kalkbrenner



Der Womanizer in der Mannschaft: 2 x Marco



Der Stylingexperte in der Mannschaft: Monsieur Markus Wrunschko

Was ich noch loswerden möchte: Hoffentlich geht´s bald wieder los! Photocredit: Richard Purgstaller by: Ligaportal/Roo