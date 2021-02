Top-20: Das sind die steirischen Ballermänner vom Herbst

Details Dienstag, 02. Februar 2021 00:10

Der steirische Amateurkick ist coronabedingt immer noch zum Zusehen verurteilt. Noch steht es in den Sternen, wann das erhoffte Freizeichen kommt, zumindest einmal in die Vorbereitung einsteigen zu können. Was die komplette Anzahl an Frühjahrs-Spielen anbelangt, wird das wohl eine enge Kiste werden. Wenngleich die Hoffnung bekannterweise zuletzt stirbt. Zeit, die absolvierten Herbstpartien etwas genauer zu durchleuchten. Ligaportal.at durchforstete schon einmal sämtliche steirische Spielklassen, um herauszufinden, wer denn nun der erfolgreichste Knipser war. Einigermaßen überraschend schafft es dabei der 16-jährige Antonio Ilic (Trofaiach II), die arrvierteren Kicker auf die Plätze zu verweisen.

Platz Vorname Nachname Verein Liga Tore Spiele Wert 1. Antonio Ilic Trofaiach II 1.MMB 21 9 2,33 2. Mitja Flisar Radkersburg 1.Süd 23 10 2,30 2. Emil Novi Kaindorf/S. GLW 23 10 2,30 4. Martin Gründler St.Andrä/H. 1.West 21 10 2,10 5. Manuel Konrad Lieboch 1.MB 19 10 1,90 6. Rok Gruskovnjak M.Hartmannsd. 1,Süd 16 9 1,77 7. David Otter Ausseerland J. 1.Enns 14 8 1,75 8. Teo Milic St. Nikolai/S. 1.West 17 10 1,70 9. Daniel Pöltl Fehring OLS 16 10 1,60 9. Edin Avdic Radkersburg 1.Süd 16 10 1,60 11. Oliver Mogg Greinbach ULO 14 9 1,55 12. Christoph Fink Deutsch Goritz ULS 15 10 1,50 12. Fabian Kohlbacher Edelschrott 1.West 15 10 1,50 12. Daniel Sarang Eichberg 1.OA 15 10 1,50 12. Boris Vidovic Schäffern 1.OA 15 10 1,50 12. Kevin Kollegger Ottendorf 1.Süd 15 10 1,50 17. Philipp Hinteregger Pircha ULS 13 9 1,44 17. Stefan Moosbrugger Hartberg 1c 1.OB 13 9 1,44 19. Anel Kocijan Frohnleiten OLM 10 7 1,42 19. Patrick Arrer Landl GLE 10 7 1,42

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo