Megamäßig! Europas Frauenfußball-Elite trifft sich im Sommer in Leoben

Details Freitag, 12. März 2021 14:34

Im Stadion Leoben geht am 5., 6., 7. und 8. August diesen Jahres, eine ganz besondere Verantaltung über die Bühne. Trifft sich doch Europas Frauenfußball-Elite zu einem mit viel Spannung erwarteten Stelldichein. Mitzuverfolgen ist die KAIF TROPHY beinahe in allen teilnehmenden Ländern per Live Stream. Die Teilnehmer sind: Austria Wien (Österreich), 1. FFC Turbine Potsdam (Deutschland), Sparta Prag (Tschechien), FC Chelsea, FC Arsenal (England), Real Madrid, FC Barcelona (Spanien), AC Milan, Juventus Turin (Italien) und aus der Steiermark, quasi der Lokalmatador, das Team Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies.

In vier Monaten sollte sich coronabedingt einiges ändern

Was bleibt ist die Hoffnung, dass sich bis Anfang August, die "Corona-Mania" soweit etwas gelegt hat. Dann sollte der Veranstaltung in der Leobner Paraiba-Arena eigentlich nichts im Wege stehen. Am besten die Termine gleich rot im Kalender notieren bzw. bei den Spielen dann live dabei sein.

by: Ligaportal/Roo

