Megamäßig: Leoben ruft Jugendausbildungszentrum ins Leben

Es waren einmal, vor gar nicht langer Zeit, ein paar fußballbegeisterte Männer und Frauen, die den Entschluss fassen, sich der professionellen Ausbildung von Nachwuchsspielern anzunehmen. Und das Produkt, das sich als "JAZ-Leoben" bezeichnet, kann sich durchaus sehen lassen. Die ganz Sache befindet sich quasi noch in den Kinderschuhen. Aber schon zu Beginn schlägt das Projekt sehr hohe Wellen. Etliche prominente Rückmeldungen bestätigen, dass sich das engagierte Team am richtigen Weg befindet. Alle weiteren Infos sind auf der Facebookseite zu finden, die nach wenigen Tagen bereits 543 Likes aufweist.

Als Vater zweier Söhne, die beide begeisterte Fußballer sind und ihren Sport auch weiterhin intensiv betreiben möchten, musste ich feststellen, dass dies in der Region nicht möglich ist. Die nächstgelegenen professionellen Ausbildungsstätten sind die Akademie des KSV und das LAZ in Judenburg. Wenn es, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich ist dort einen Platz zu bekommen, dann ist es notwendig, nach Graz oder noch weiter entfernt in ein Internat zu gehen, wo die Vereinbarkeit von Fußball und Gymnasium gegeben ist. Angesichts dieser Situation und den Gesprächen mit vielen Bekannten, die vor der gleichen Situation stehen, wurde die Idee für das JAZ-Leoben geboren. Das JAZ-Leoben ist eine nahezu logische Schlussfolgerung, wenn wir über die Verbindung fußballerischer und schulischer Ausbildung auf höchstem Niveau nachdenken.

Mit dem Europagymnasium haben wir einen starken Partner in der Sekundarstufe, aber eine Fußballprofikarriere startet schon in sehr jungen Jahren und daher werden wir im nächsten Schritt auch den Kontakt zu Volksschulen suchen, um schon bei den Jüngeren starten zu können.

Wir sind ebenfalls im Gespräch mit Mittelschulen, um einen weiteren Partner nach der Volksschule anbieten zu können. Natürlich möchten wir auch die bestehenden Fußballvereine in dieses Projekt einbinden. Wir sind in Gesprächen mit den Vereinen der Region, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen wollen. Einerseits in Form einer Kooperation und andererseits durch die Nutzung vorhandener Spielstätten, um so für beide Seiten Vorteile (vermehrter Spielbetrieb, erhöhte Kantinenumsätze, usw.) zu generieren. Unser Ziel ist es den fußballbegeisterten und talentierten Kindern der Region eine professionelle fußballerische und schulische Ausbildung, sowie den Weg zum Fußballprofi zu ermöglichen.