Champions-Steirer-Cup 21/22: Die Auslosung - die Spieltermine

Details Mittwoch, 16. Juni 2021 21:21

Zuletzt musste man den Champions-Steirer-Cup coronabedingt nicht nur unterbrechen sondern dann in weiterer Folge gleich komplett abbrechen. In der Saison 21/22 versucht man einen neuen Anlauf. Der aufgrund der Tatsache, dass beim impfen ein entsprechender Fortschritt zu verzeichnen ist, unter einem vielversprechenden Stern steht. Im Bewerb mit dabei sind wieder jene 32 Mannschaften, die zuletzt in der Tabelle oben zu finden waren. Hier schon einmal die Erstrunden-Paarungen bzw. die weiteren Spieltermine:

1. Runde (24. Juli):

Proleb (GLMÜ) - ESV Mürzzuschlag (ULNA)

Weißkirchen (GLMU) - Rapid Kapfenberg (ULNB)

Seckau (1.MMA) - Neumarkt (ULNB)

Wörschach (1.E.) - Aigen (GLE)

Ausseerland (ULNA) - Trofaiach (OLN)

Semriach (1.MA) - Voitsberg (LL)

Kainbach-Hönigtal (ULM) - Frauental (LL)

St. Nikolai/S. (1.W.) - Kainach (1.W)

Übelbach (GLM) - DSC (RLM)

Lieboch (1.MB) - Tillmitsch (ULW)

Söding (GLW) - Großklein (OLM)

Bad Radkersburg (1.S.) - Hartberg/U. (ULO)

Siebing (GLS) - Fehring (OLS)

Naintsch (GLO) - Fürstenfeld (LL)

Schäffern (1.OA) - Klöch (ULS)

Hirnsdorf (1.OB) - Allerheiligen (RLM)

2. Runde (26. Oktober):

3. Runde (18. April):

4. Runde (25. Mai):

Finale (6. Juni):

Auf den Sieger warten 3.000 € bzw. ein Startplatz im ÖFB-Cup 2022/23. Der Finalist casht immer noch 1.500 € ab.

by: Ligaportal/Roo