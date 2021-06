Die ersten 33 Testspiele: In der Landesliga ist man dabei sich einzugrooven

Details Sonntag, 20. Juni 2021 12:24

Auch in der steirischen Landesliga scharrt man bereits deutlich hörbar in den Startlöchern. Zu lange war die coronabedingte Pause. Was dann mit sich bringt, dass es spannend wird zu beobachten, wie die Mannschaften diese sehr lange fußballlose Zeit weggesteckt haben. Überraschungen sind dabei vorprogrammiert. Mit hoher Wahrscheinlickeit wird es dazu kommen, dass sich das eine oder andere Team formtfüllend ins Bild stellt, mit dem nicht wirklich gerechnet werden kann. Aber wer sind die Dominatoren in der anstehenden Ligasaison? Voitsberg und Mettersdorf muss man auch diesmal wieder auf der Rechnung haben. Fürstenfeld und Lebring sich sicher mit Außenseiterchancen ausgestattet. Ob es für die völlig neuformierte Leobner Truppe schon reicht um ganz vorne mitzumischen, wird sich weisen. Hier schon mal in der Übersicht die ersten 33 Testspiele der Landesligisten:

(Wie schon in den Jahren zuvor wird der USV Mettersdorf wohl auch diesmal vorne mitmischen)

Mannschaft Gegner Liga Ergebnis Voitsberg Trofaiach OLN 3:4 DSC RLM 0:5 St. Anna/A. RLM 0:7 Bruck/Mur Krieglach OLN 0:0 DSV Leoben St. Michael/L. ULO 1:0 Gamlitz Gleisdorf RLM 0:1 Großklein OLM 2:3 Unterpremstätten ULM 4:2 Fürsteneld Gleisdorf RLM 0:6 Heiligenkreuz 2.L. 2:1 Gnas Gleisdorf RLM 2:6 Mooskirchen OLM 1:0 Pöllau OLS 1:2 Heiligenkreuz St. Anna/A. RLM 1:5 Bad Gleichenb. RLM 4:1 Ilz Allerheiligen RLM 3:1 Waldbach OLS 3:3 Paldau ULS 0:1 Lebring Trofaiach OLN 0:1 Gralla ULW 3:0 Kalsdorf RLM 3:3 SC Liezen Stainach-Gr. ULNA 7:0 Judenburg OLN 5:2 Weiz RLM 1:1 Frauental Unterpremstätten ULM 5:1 Pöllau OLS 3:1 Wildon Bad Gleichenb. RLM 2:1 Gabersdorf OLM 3:2 Rottenmann Kalsdorf RLM 0:2 Micheldorf OÖL 1:1 St. Michael Trofaiach OLN 1:1 Judenburg OLN 3:2 Mettersdorf DSC RLM 1:4

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo