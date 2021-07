KAIF ARENA LEOBEN: 5. - 8. August: 1. Internationales Frauenfussballturnier

Details Dienstag, 20. Juli 2021 22:58

Ab dem 5. August kommt es in der Leobner KAIF Arena zu einem Fußballturnier der Extraklasse. Vier Tage lang messen sich acht der stärksten europäischen Frauenmannschaften. Österreich wird dabei vertreten von der Wiener Austria. Aber auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Neben den Legenden die auf die Allstars treffen, kommt es auch zum ersten Heim-Meisterschafts-Auftritt des DSV Leoben. Am Samstag, 7. August um 13::00 Uhr erwartet die Jancker-Truppe den SV Ilz. Auch die Präsentation des neu aufgenommenen DSV-Song steht am Programm.

by: Ligaportal/Roo