1. Ennstaler-Bezirkscup: Bad Mitterndorf triumphiert im Finale gegen Schladming

Herrliches Fußballwetter und ein tolle Kulisse von über 500 Zuschauern machten das Finale im 1.Ennstaler Bezirkscup zwischen Schladming und Bad Mitterndorf imSchladminger Athletic- AreaStadion zu einem echtenFußballfest. Diezahlreiche Zuschauer kamen voll auf ihre Rechnung, denn sie sahen ein spannendes und Kampfbetontes Spiel.

Bereits nach wenigen Sekundenhatten die Schladminger Fans den Torschrei auf den Lippen. Johannes Felsner kam nach einem Angriff über die linke Seite am Sechzehnerfreistehend zum Schuss, doch Tormann Raphael Wöhri konnte das Leder mit einem tollen Fußabwehr gerade noch in den Corner wehren. In der 9.Minute vergabendie Gästedurch Milovan Novakovic zunächst noch ein hundertprozentige Chance, doch zehn Minuten später durften sie über die Führung jubeln. Thomas Pliem kam im Sechzehner ideal ans Leder und spielte in Folge noch Tormann Christian Krenn aus, ehe er das Leder locker zum 1:0 über die Linie beförderte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verlief die Partie großteils ausgeglichen, wobei Torchancen eher Mangelware wahren. Die einzige wirklich gute Möglichkeit in dieser Phase fanden die Hausherrn zwei Minuten vor dem Pausenpfiff vor.

Kurz nach Wiederbeginn hatten die WM-Städter ihre beste Zeit und kamen dabei durch Simon Petscharnig auch zu zwei Topchancen. Mit Fortdauer ließ der Elandes Heimteams aber wieder nach und die Mitterndorfer kontrollierten das Match über weite Strecken. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff konnten die heimischen Fans dann aber über ein Traumtor ihrer Mannschaft jubeln. Nach einem kurzen Abspiel kam Daniel Krammel fünfundzwanzig Meter vor dem Tor ans Leder und der Kicker erzielte dann mit einem herrlichen Halbvolleyschuss ins linke Kreuzeck den Ausgleich zum 1;1. Nun lag eine Verlängerung in der Luft, doch zwei Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte Milovan Novakovic nach einer gekonnten Einzelleistung den 2:1-Siegestreffer für Bad Mitterndorf. Aufgrund des größeren Siegeswillen war der Erfolg der Salzkammerguter letztendlich nicht unverdient.

(Der ASV Bad Mitterndorf jubelte über den Finalsieg beim 1.Ennstaler Bezirkscup)

So sah es auch Mitterndorfs Co-Trainer Gerald Pichler: ". Wir investierten mehr ins Spiel und so glaube ich dass unser Sieg auch in Ordnung geht. Wir freuen uns natürlich sehrden ersten Ennstaler Bezirkscup gewonnen zu haben. Ich hoffe es gibt den Cup auch im nächsten Jahr und wir können unseren Titel verteidigen". Schladmings Co-Trainer Stefan Knapp sagte zum Spiel. "Wir hatten heute nicht unseren besten Tag, Nach den vielen Spielen in der letzten Zeit war die Mannschaft müde". Präsident Roland Kahr sprach von einen verdienten Sieg der Gäste. "Wir konnten heute nicht an die starken Leistungen der bisherigen Spielen anschließen. Es war ein Schuss vor den Bug und das finde ich gar nicht so schlecht. Gratulieren möchte ich an dieser Stelle auch den Organisatoren des Bezirkscups. Es war eine wirklich gelungene Veranstaltung mit tollen Spielen und einem würdigen Finale. Besonders schön finde ich dass die Eintritte einer guten Sache zugute kommen. Es wäre schön,würde dieser Cup zu einer bleibenden Einrichtung im Bezirk Liezen werden." soRoland Kahr. Im Rahmen der anschließenden Siegerehrung konnte der Ennstaler Chefredakteur Stephan Fuchs auch Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker und Vizebügermeister Hans Moritz Pott begrüßen. Das Stadtoberhaupt bedankte sich beim Veranstalter herzlich und sagt, dass dieser Cup viel zur Aufwertung des Fußballsports im Bezirk Liezen beitrage. Zum Abschluss übergaben die OrganisatorenStephan Fuchs und Werner Rohrer den Kapitän des Siegerteam Stephan Schachner einen Scheck über 3500 Euro.Finalverlierer Schladming konnte sich immerhin noch mit 1500 Euro trösten. Der Reingewinn der Eintritte wird demnächst dem Gröbminger Verein "DEFTA " übergeben. Schön ist dabei, dass auch die Schiedsrichter der Spiele einen Teil ihrer Gage für den guten Zweck spendeten.

Text & Fotoquelle: "Der Ennstaler"

by: Ligaportal/Roo