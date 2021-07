Heiligenkreuz/W.: Man hat vor sich wiederum als harte Nuss zu präsentieren

Details Sonntag, 25. Juli 2021 15:41

Am Freitag, 30. Juli stehen in der Landesliga beim Saisonstart, gleich alle acht Partien am Programm.Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der TUS Teschl Heiligenkreuz/Waasen.

Was gelingt in der 10. Ligasaison

Im Sommer 2012 schlägt die große Stunde der Stiefingtaler, die es schaffen, erstmalig in die Landesliga aufzusteigen. In weiterer Folge gelingt es Heiligenkreuz/W. immer wieder, mit starken Darbietungen auf sich aufmerksam zu machen. In der Spielzeit 14/15 fehlen gerade einmal zwei Punkte auf den Meister Deutschlandsberg. Nunmehr hat man die zehnte Ligasaison infolge vor der Brust. In der „Coronazeit“ fehlt die nötige Konstanz: 26 Spiele 8 Siege 6 Remis 12 Niederlagen. Aber trotzdem sollte man die Mannen von „Trainerfuchs“ Jerko Grubisic nicht unterschätzen bzw. hat man es drauf, wohl jeder Mannschaft in der Liga Probleme zu bereiten.

Prognose:

Der Kader der Heiligenkreuzer ist mit sieben punktuellen Zugängen und vier Abgängen qualitativ stärker geworden. Was auch bei den Probepartien streckenweise bereits zum sehen war. Bereits am ersten Spieltag werden die Stiefingtaler in Mettersdorf gehörig auf den Prüfstand gestellt. Ligaportal.at geht davon aus, dass Heiligenkreuz/W. zu überraschen verstehen wird. Zwar wird es nicht dafür reichen ganz vorne in der Tabelle mizumischen. Aber ein Platz im gesicherten Mittelfeld sollte immer herausspringen. Deshalb auch die Erwartung, dass man im Bereich zwischen 5 und 9 zu finden sein wird.

(Wohin geht die Reise für Trainer Jerko Grubisic und Heiligenkreuz/Waasen in der Saison 21/22)

Testspiel-Ergebnisse:

St. Anna/A. 1:5, Bad Gleichenberg 4:1, Allerheiligen 2:2, DSC 0:0, Kalsdorf 2:3, Krottendorf 2:1, Allerheiligen 1:5

Meisterschaftsstart:

Mettersdorf - Heiligenkreuz/W. (Freitag, 30. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Landesliga

