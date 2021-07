Lafnitz Am.: Die Youngsters haben das Zeug dazu Großes zu schaffen

Details Montag, 26. Juli 2021 16:49

Am Freitag, 30. Juli stehen in der Landesliga beim Saisonstart, gleich alle acht Partien am Programm.Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird sind die SV Licht Loidl Lafnitz Amateure.

Man befindet sich auf einem guten Weg

Ab der Spielzeit 17/18 tanzen die Lafnitzer auf zwei Hochzeiten bzw. gelingt es dem beispielhaft geführten Verein, sowohl in der Landesliga, wie auch in der 2. Liga, mit der Kampfmannschat eins, allerbeste Figur abzugeben. Aktuell hat das Team zwei in der höchsten steirischen Spielklasse die vierte Saison infolge vor der Brust. Schon im ersten Jahr kann man sich mit dem 6. Platz entsprechend formatfüllend ins Bild stellen. Aber auch die coronabedingten abgebrochenen zwei Spielzeiten, kann die Truppe von Trainer Klaus Guger, wie die Bilanz unterstreicht, zur vollsten Zufriedenheit absolvieren: 26 Spiele 14 Siege 8 Remis 4 Niederlagen. Was heißt, dass die jungen Lafnitzer bereit sind, die Liga aufzumischen.

Prognose:

Gelingt es auf das Neue mit der nötigen jugendlichen Unbekümmertheit aufzutreten, wird man die Lafnitzer Amateure, mit am Zettel der erweiterten Favoriten haben müssen. Auch am Transfermarkt hat sich, entgegen der Gewohnheiten, so einiges getan. So geht es darum, dass ein halbes Dutzend an Abgängen, von ebensovielen Zugängen nicht nur kompensiert, sondern das Niveau auf die nächste Stufe angehoben werden soll. Kann man in der Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne setzen, besteht durchaus die Möglichkeit, wenn die Konkurrenz auch eine sehr große ist, dass der Abstand zur Profitruppe klassenmäßig verkleinert wird. Ligaportal.at traut den Lafnitz Amateure zu, den ganz großen Coup zu landen. Demnach ist man im Tabellenbereich zwischen 1 und 5 zu erwarten.

(Klaus Guger ist seit Juli 2018 Trainer bei den Lafnitz Amateuren)

Testspiel-Ergebnisse:

Fladnitz/T. 0:6, Pöllau 2:0, Kohfidisch 3:2, Markt Allhau 2:2, Wiener Neustadt 2:1

Meisterschaftsstart:

Gnas - Lafnitz Amateure (Freitag, 30. Juli, 19:00 Uhr)

