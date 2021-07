Wildon: Gelingt es Phönix im 13. Ligajahr aus der Asche zu steigen

Details Montag, 26. Juli 2021 17:45

Am Freitag, 30. Juli stehen in der Landesliga beim Saisonstart, gleich alle acht Partien am Programm.Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der SV Raiffeisen Wildon.

Eine Topplatzierung ist überfällig

Seit dem Sommer 2007 sind die Wildoner, mit der Ausnahme der Spielzeiten 14/15 und 15/16 (OLM), permanent in der Landesliga mit von der Partie. Was gleichbedeutend damit ist, dass der SV Wildon aktuell bereits die 13. Ligasaison vor der Brust hat. In diesem Zeitraum kommt man aber nicht in Verlegenheit, sich aktiv am Titelgeschehen zu beteiligen. Oder anders ausgedrückt, bislang reicht es nur zum Mittelmaß in der höchsten steirischen Spielklasse. Was dann auch bei der „Coronabilanz“ deutlich zum Ausdruck kommt: 27 Spiele 10 Siege 7 Remis 10 Niederlagen. Mal sehen wie weit es Neo-Trainer Udo Kleindienst, seit letztem Oktober mit dabei, gelingt, eine Trendwende einzuleiten.

Prognose:

Bei den Probepartien ist es den Wildonern hervorragend gelungen, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Jetzt geht es darum, die vorhandenen PS auch beim Ligaauftakt in Bruck/Mur auf die Straße zu bringen. Derzeit hat es auch voll und ganz den Anschein, dass die Kaderqualität aufgrund der getätigten Veränderungen, größer geworden ist. Demnach sind die Wildoner was die neue Spielzeit anbelangt, nur ganz schwer zu verifizieren. Ligaportal.at traut es dem SVW zu, dass dieser aus dem Schatten treten kann bzw. dass man im Tabellenbereich zwischen 3 und 6 zu finden ist.

(Nach zehn Monaten des Wartens gibt Udo Kleindienst nun sein Debüt auf der Wildoner Trainerbank)

Testspiel-Ergebnisse:

Bad Gleichenberg 2:1, Gabersdorf 3:2, Flavia Solva 1:1, Gleisdorf 2:0, DSC 2:0, St. Anna/A. 1:2, Mooskirchen 6:2, Pachern 3:0

Meisterschaftsstart:

Bruck/Mur - Wildon (Freitag, 30. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Landesliga

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo