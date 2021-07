SC Liezen: Der Abstiegskanditat hat vor gegen den Strom zu schwimmen

Details Montag, 26. Juli 2021 19:47

Am Freitag, 30. Juli stehen in der Landesliga beim Saisonstart, gleich alle acht Partien am Programm.Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der SC Geomix Soccer Store Liezen.

Zuletzt läuft der Motor nur stotternd

Die Ennstaler sind eine der Mannschaften, die COVID 19, soferne man das überhaupt behaupten kann, entsprechend unter die Arme gegriffen hat. Denn zuletzt steht der SC Liezen permanent mit einem Fuß in der Oberliga. Was dann auch in der Bilanz sehr deutlich zum Vorschein kommt: 27 Spiele 3 Siege 3 Remis 21 Niederlagen. Aber bekanntlich leben „Totgesagte länger“. Die Karten werden neu gemischt, „ein neues Spiel - eine neue Chance“. Aber die Truppe von Trainer Slaven Biljesko-Köck wird entschieden konstanter auftreten müssen, will man nicht von Anfang an in das zuletzt vorhandene Fahrwasser reinkommen.

Prognose:

In Liezen hat man aktuell die bereits 13. Ligasaison infolge vor der Brust. Brenzlige Situationen wie die zuletzt waren schon desöfteren vorhanden. Mit viel Einsatzbereitschaft und Willenskraft ist es immer wieder gelungen, dem Abstieg zu entkommen. Am Transfermarkt ist es soweit ruhig verlaufen. Was aber nicht heißen soll, dass der SC Liezen nicht imstande ist, sich wesentlich teurer zu verkaufen, wie das zuletzt der Fall war. Ligaportal.at rechnet damit, dass der SCL um das Überleben kämpfen wird. Demnach werden die Ennstaler in einem Tabellenbereich zwischen 12 und 16 erwartet.

(Schafft es Trainer Slaven Biljesko-Köck mit dem SC Liezen, auch in der 13. Saison die Klasse zu halten)

Testspiel-Ergebnisse:

Stainach-Grimming 7:0, Judenburg 5:2, Weiz 1:1, Trofaiach 0:1, Schladming 0:4, Irdning 0:3, Micheldorf 1:0, Bad Mitterndorf 5:0, St. Peter/Au 1:0, Lassing 2:3

Meisterschaftsstart:

Ilzer Sportverein - SC Liezen (Freitag, 30. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Landesliga

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo