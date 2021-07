Mettersdorf: Kommt es mit der nötigen Unbekümmertheit zum großen Coup

Details Montag, 26. Juli 2021 23:58

Am Freitag, 30. Juli stehen in der Landesliga beim Saisonstart, gleich alle acht Partien am Programm.Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der USV Mettersdorf.

Das Bestreben geht in Richtung Regionalliga

Im Sommer 2009 haben die Mettersdorfer ihren Triumphzug angetreten bzw. ist es gelungen, innerhalb von nur acht Jahren, den Weg aus der untersten Spielklasse bis in die Landesliga zu bewerkstelligen. Aktuell hat man dort die sechste Saison vor der Brust. Bislang schafft man es, sich in der höchsten steirischen Liga, hervorragend zu verkaufen. Einstellige Tabellenplätze stehen praktisch auf der Tagesordnung. Zuletzt gelingt es der Truppe von Trainer Thomas Hack die PS sehr markant auf die Straße zu bringen. Was sich dann auch in der „Coronabilanz“ mehr als verdeutlicht: 27 Spiele 16 Siege 7 Remis 4 Niederlagen. Daraus geht hervor, dass den Mettersdorfern durchaus schon ganz Großes gelingen hätte können. Hätte da nicht dieses lästige Virus namens COVID 19 sein Unwesen getrieben.

Prognose:

Man kann davon ausgehen, dass vier bis fünf Teams zum Kreis der engeren Titelanwärter zählen. Aber zwei Mannschaften stechen da noch etwas hervor. Das ist zum einen der DSV Leoben und eben der USV Mettersdorf. Eine ohnedies schon spielstarker Kader wurde mit Kozissnik, Derrant, Tomka & Kollegen qualitativ noch aufgebessert. Da wird sich die Konkurrenz, wenn die Mettersdorfer rasch in die Spur finden, wohl warm anziehen müssen. Die Probepartien waren zwar nicht das Gelbe vom Ei. Trotzdem: Ligaportal.at geht davon aus, dass Mettersdorf im Tabellenbereich zwischen 1 und 4 zu finden sein wird.

(Wohin geht die Reise für Trainer Thomas Hack und die Mettersdorfer in der Spielzeit 21/22)

Testspiel-Ergebnisse:

DSC 1:4, St. Anna/A. 2:3, Pölfing-Brunn 0:0, Kalsdorf 1:0, Tobelbad 3:0

Meisterschaftsstart:

Mettersdorf - Heiligenkreuz (Freitag, 30. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Landesliga

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo