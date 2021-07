Gnas: Man ist längst schon mehr als nur ein gefährlicher Außenseiter

Details Dienstag, 27. Juli 2021 09:59

Am Freitag, 30. Juli stehen in der Landesligabeim Saisonstart, gleich alle acht Partien am Programm.Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der letzte Club der unter die Lupe genommen wird ist der USV Gnas.

Die junge Truppe zeigt sich als Einheit

Die Gnaser zählen längst schon zum festen Landesliga-Bestandteil. Ist es doch seit Beginn der 2000-er-Jahre, mit einer kurzzeitigen Unterbrechung in der Oberliga Süd, gelungen, permanent starke Darbietungen abzurufen. Aktuell ist es der Fall, dass die Oststeirer bereits die neunte Saison infolge in der höchsten steirischen Spielklasse vor der Brust haben. Auch zuletzt in der ertragslosen Coronazeit waren die Gnaser voll im Bilde, wie die Bilanz eindrucksvoll bestätigt: 27 Spiele 14 Siege 7 Remis 6 Niederlagen. Marko Kovacevic, ist mit seinen 38 Jahren der längsdienende Trainer in der Liga. Der UEFA-A-Lizenz-Coach steht beim USV bereits vor seiner siebten Spielzeit.

Prognose:

Einmal mehr war in Gnas in der Übertrittszeit nur wenig Regsamkeit gegeben. Mit Torhüter Sammer und dem 18-jährigen Angreifer Puntigam hat man nur geringfügig punktuell nachgebessert. Was heißt, dass man in der Oststeier weiter den erfolgreichen, eingeschlagenen Weg, mit den jungen Spielern geht. Eine Motivation der besseren Art ist der Umstand, dass mit dem Frühjahr 2022 das neue Stadion eröffnet wird. Da ist das Bestreben dann besonders groß, für Gnas auf Punktejagd zu gehen. Ligaportal.at rechnet damit, dass es dem Vizemeister der (voll gespielten) Saison 18/19 auch diesmal wieder gelingt, entsprechend aufzuzeigen. Deswegen wird damit gerechnet, dass die Gnaser im Tabellenbereich zwischen 3 und 7 zu finden sein werden.

(Wohin geht die Reise für Trainer Marko Kovacevic und die Gnaser in der anstehenden Spielzeit)

Testspiel-Ergebnisse:

Gleisdorf 2:6, Mooskirchen 1:0, Pöllau 1:2, Pinkafeld 3:6, Bad Gleichenberg 2:2, Kirchberg 4:2, Gössendorf 5:0

Meisterschaftsstart:

Gnas - Lafnitz Amateure (Freitag, 30. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Landesliga

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo