Echt megamäßig! Diese Landesliga-Vorschau spielt alle Stückerl

Rechtzeitig bevor in der Landesliga, nach einer achtmonatigen, coronabedingten Spielpause, das Leder wieder rollt, bringt Ligaportal.at in der Übersicht, eine ausführliche Vorschau inclusive Platzierungs-Einschätzung. Hinzu kommt, dass von allen 16 Trainern ein aktuelles Bild mit dabei ist. Demnach sollte dem Liga-Startschuss am Freitag, 30. Juli, soweit nichts mehr im Wege stehen.

GNAS: Man ist längst schon mehr als nur ein gefährlicher Außenseiter

METTERSDORF: Kommt es mit der nötigen Unbekümmertheit zum großen Coup

SC LIEZEN: Der Abstiegskanditat hat vor gegen den Strom zu schwimmen

WILDON: Gelingt es Phönix im 13. Ligajahr aus der Asche zu steigen

LAFNITZ AMATEURE: Die Youngsters haben das Zeug dazu Großes zu schaffen

HEILIGENKREUZ/WAASEN: Man hat vor sich wiederum als harte Nuss zu präsentieren

ROTTENMANN: Man hat wieder die Rolle als Hecht im Karpfenteich im Auge

DSV LEOBEN: Nach Radikalumbau hat man Titel im Visier

ILZER SPORTVEREIN: Nahezu unverändert will man gesteckte Ziel erreichen

FRAUENTAL: Mit der nötigen Unbeschwertheit will man erneut auftrumpfen

BRUCK/MUR: Man zeigt sich gerüstet für den zu erwarteten Überlebenskampf

FÜRSTENFELD: Gelingt im 15. Ligajahr der angestrebte Tapetenwechsel

LEBRING: Geht der Knopf auf ist die Titelkampf-Teilnahme vorstellbar

GAMLITZ: Das ausgegebene Saisonziel ist klipp und klar definiert

ST. MICHAEL: Das "gallische Dorf" ist vorbereitet auf den Abstiegskampf

VOITSBERG: Mit der "Jetzt-erst-recht-Mentalität" will man punkten

Startrunde (Freitag, 30. Juli, 19:00 Uhr):

Ilzer SV - SC Liezen

Gamlitz - Frauental

Mettersdorf - Heiligenkreuz

Rottenmann - Fürstenfeld

Gnas - Lafnitz Am.

Lebring - DSV Leoben

Bruck/Mur - Wildon

Voitsberg - St. Michael

