Heimsieg: Der USV Mettersdorf gewinnt den Saisonauftakt gegen Heiligenkreuz mit 2:0

Details Freitag, 30. Juli 2021 23:24

Zum Saisonauftakt der Landesliga duellierten sich im Hexenkessel von Mettersdorf der USV Raiffeisen Mettersdorf mit dem TUS Teschl Brot Heiligenkreuz am Waasen. Nach etwas zögerlichem Beginn übernahmen die Gastgeber nach 30 Minuten das Ruder und setzten sich am Ende verdient mit 2:0 durch. Heiligenkreuz war bei dieser Begegnung nicht in der Lage Gefahr auszuüben und musste somit ohne Punkte die Rückreise ins Stiefingtal antreten.

Kapitän Phillip Posch traf nach einem Eckball zum 1:0 für den USV Mettersdorf.

Nach der Führung kurz vor der Pause war den Mettersdorfern der Sieg kaum mehr zu nehmen

In den Anfangsminuten sahen die rund 250 Besucher ein gegenseitiges Abtasten der Akteure am Feld, keine Mannschaften wollte Fehler machen. Die erste Top-Chance hatte Florian Weissenbrunner - sein Kopfball ging aber über das Tor. In der 36. Minute hatte Jakob Hack den Führungstreffer vor den Beinen - sein Schuss verfehlte aber das Ziel. Sechs Minuten später rettete der Gäste-Keeper Daniel Stoiser sein Team und parierte einen Schuss von Hack. Ab diesem Zeitpunkt gaben die Gastgeber das Heft nicht mehr aus der Hand. In der 43. MInute erzielte Kapitän Phillip Posch nach einem Eckball den 1:0 Führungstreffer und erlöste seine Mannschaft. Mit diesem Spielstand pfiff der Unparteiische in die Halbzeitpause.

In einer Aufbäumphase von Heiligenkreuz machte Gregor Furek den Sack zu und schoß das 2:0

Im zweiten Durchgang versuchten jetzt die Gäste sich wieder mehr ins Spiel einzubringen und wurden mutiger. Nach einer guten Phase der Heiligenkreuzer sorgte dann aber Gregor Furek mit seinem Tor zum 2:0 für die Vorentscheidung. Nach einem Abwehrfehler von Manuel Hödl nahm er das Geschenk dankend an und versenkte den Ball im Netz. Jetzt ließen sich die Hausherren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und brachten das Ergebnis über die restliche Spielzeit. Ein Auftakt nach Maß für die Mettersdorfer, die sich in der Abschlusstabelle mit ziemlicher Sicherheit unter den Top-Teams befinden werden.

USV METTERSDORF - TUS HEILIGENKREUZ 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (43. Posch), 2:0 (76. Furek)

Sportplatz Mettersdorf; 250 Besucher; Kulasin - Felgitsch - Grasser

Startaufstellungen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Dominik Derrant - Jakob Hack, Gregor Furek

Heiligenkreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Leon Leustek, Matthias Gross, Manuel Hödl - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Marco Heibl, Johannes Driesner (K) - Patrick Unterkircher, Paul Jury

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Mettersdorf:

"Es war das erwartet schwere Auftaktspiel, da wir nicht gewusst haben wo wir stehen. Unter Strich geht das Ergebnis so in Ordnung! Die Mannschaft hat sich den Sieg heute verdient."

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Wir haben alles gegeben, aber Mettersdorf war um die zwei Tore besser. In der zweiten Halbzeit haben wir auf den Ausgleich gedrängt und genau in dieser Phase haben wir das Tor bekommen. Das war bitter."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

