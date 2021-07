Liga-Start: "Drin ist was drauf steht" - Den Fans wurde einiges geboten

Details Samstag, 31. Juli 2021 10:46

Am Freitag, 30. Juli war es endlich soweit! Nach einer neunmonatigen coronabedingten Spielpause rollte das Leder wieder in der Landesliga. Die ganz große Unbekannte dabei war, wie weit die Mannschaften imstande waren, die lange fußballfreie Zeit wegzustecken. Es war, soweit man dazu überhaupt schon etwas sagen kann, letztlich so der Fall, dass am ersten Spieltag alles seinen gewohnten Lauf nahm. Oder anders ausgedrückt, an den Kräfteverhältnissen scheint sich nicht wirklich viel geändert zu haben. Was aber nichts daran ändern sollte, dass dem Beobachter eine megaspannende Spielzeit 21/22 ins Haus steht.

"Das unvorhersehbare Ergebnis"

Lebring - DSV Leoben 2:0

Aufgrund der Vorbereitungszeit waren doch die Leobner mit Vorteilen behaftet. Was die Lebringer aber sehr wenig kümmerte. Letztendlich verfügte man über den längeren Atem und schickte die Jancker-Truppe mit deren Daumendrückern punktelos nach Hause.

(Gestolpert! DSV Leoben mit Nico Pichler, geht gegen Lebring, mit Marko Stankovic, überraschend leer aus)

"Starker erster Auftritt"

Gamlitz - Frauental 0:2

Knapp 70 Minuten lang schafften es die Almer-Schützlinge die Null zu halten. Dann aber kannten die kompakt agierenden Frauentaler kein Pardon mehr mit den Gamlitzern. Ulrich und Dengg sorgten für einen 2:0-Auswärtssieg.

Mettersdorf - Heiligenkreuz 2:0

Auch den favoritisierten Mettersdorfern gelang es einen Dreier einzufahren. Mit jeweils einem Treffer pro Halbzeit gelang es "lästig" agierende Heiligenkreuzer in die Schranken zu weisen.

Voitsberg - St, Michael 6:0

Favorit zu sein vor einem Spiel ist die eine Sache. Diese Rolle dann auch zu erfüllen, die andere. Die Voitsberger jedenfalls spielten den Gegner völlig an die Wand. Mit dem halben Dutzend war St. Michael noch gut bedient.

"Knapp aber doch die Nase vorne"

Rottenmann - Fürstenfeld 1:3

Die Paltentaler hatten den einen Zähler praktisch schon in der Hand. Aber in der 88. und 89. Minute traf Fürstenfeld im Doppelpack und fuhr so noch einen späten Auswärtserfolg ein.

Bruck/Mur - Wildon 1:2

Auch die Brucker waren auf dem besten Weg anzuschreiben. Bis zur 63. Minute lagen die Obersteirer auch mit 1:0 voran. Aber mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten drehten die Wildoner dann die Partie zu ihren Gunsten.

"Soweit ein programmgemäßes Resultat"

Ilz - SC Liezen 1:1

Da prallten zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Schlussendlich geht die Punkteteilung dann auch vollauf in Ordnung.

Gnas - Lafnitz II 1:1

Auch dieses Remis kam nicht wirklich überraschend. Die Gnaser mussten zwei Platzverweise hinnehmen, schafften es aber diesen einen Punkt gegen die jungen Lafnitzer ins Trockene zu bringen. Brisant: Die Gäste lassen in der Schlussminute die Chance eines Elfmeters ungenützt.

2. Spieltag (6. - 8. August):

Rottenmann - Bruck/Mur

Lafnitz II - Gamlitz

DSV Leoben - Ilz

Frauental - Voitsberg

Fürstenfeld - SC Liezen

Wildon - Mettersdorf

Heiligenkreuz - Gnas

St. Michael - Lebring

