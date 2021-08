Frauenfußball: Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies fordern USC Landhaus

Details Mittwoch, 04. August 2021 05:13

Beste Figur gab der Oberligist Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies bei einem Aufbauspiel gegen USC Landhaus aus der 2. Bundesliga ab. So gelang es den Obersteirern den Wienerinnen über die gesamte Spieldistanz hinweg, Parole zu bieten.

Hauchdünn an der ganz großen Sensation vorbei schrammten die Girls der Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies im Spiel gegen USC Landhaus aus der 2.Bundesliga. Das erste Highlight gab es schon in der 6.Minute. Veronika Balaj brachte das heimische Team mit einem Freistoßtor in Führung. In der 20.Minute konnten die Gäste durch Amanda Pricken ausgleichen. Der sensationelle Spielstand hielt bis zur 80.Minute. Marlena Mach konnte Landhaus in Führung bringen. Toralarm auch in der Schlussminute. Zunächst hielt Torspielerin Cheyenne Valland einen Elfmeter, musste sich aber im Nachschuss geschlagen geben. Der 1:3-Endstand stellt aber trotzdem ein achtbares Ergebnis dar. Möglich geworden ist das alles durch eine geschlossen gute Mannschaftsleistung unter dem Slogan "Alles fürs Team".

(Starke Vorstellung der Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies, die mit UFC Landhaus voll mithalten konnten)

Meisterschaftsstart FOLMN:

WSV Liezen - Freienstein-Trofaiach Soccer Ladies

(Sonntag, 29. August, 16:00 Uhr)

Text & Fotoquelle: Freienstein-Trofaiach

by: Ligaportal/Roo

