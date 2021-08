0:5 Heimpleite: Der SV Wildon kommt gegen den USV Mettersdorf unter die Räder

Details Samstag, 07. August 2021 21:00

Das Schlagerspiel der 2. Runde in der Landesliga fand in WIldon statt. Der SV Raiffeisen WIldon empfing den USV Mettersdorf und wollte im ersten Heimspiel der Saison vor rund 150 Besuchern klarerweise voll punkten. Die Gäste waren heute aber eine Nummer zu groß und führten die Gastgeber phasenweise vor. Das Endergebnis von 0:5 spiegelte schlussendlich die Überlegenheit der Mettersdorfer wider.

Der USV Mettersdorf war heute für den SV Wildon eine Nummer zu groß und durfte insgesamt fünfmal jubeln.

Nach zwei Minuten eröffnete Florian Weissenbrunner den Mettersdorfer Torreigen

Bereits nach dem Ankick wurde es brandheiss in der Wildoner Box. Aus einer Doppelchance - die erste konnte noch vereitelt werden - resultierte das 0:1 durch Florian Weissenbrunner. Weiter ging es in Richtung Wildoner Tor - Mettersdorf spielte sich in einen wahren Rausch und bot den Hausherren kaum Platz für etwaige Akzente. In der 29. Minute marschierte Timotej Polanc auf der rechten Seite durch, dribbelte sich in die Mitte und zog von 20 Metern mit dem linken Fuss ab - sein Schuss landete unhaltbar im Netz. Mit dem 0:2 Pausenstand ging es in die Kabinen - der Auftritt der Heimmannschaft konnte im zweiten Durchgang nur besser werden.

Pascal Scheucher traf gegen seinen Ex-Klub und fixierte den 0:5 Endstand

Aber auch in Hälfte Zwei dominierte Mettersdorf den Gegner nach Belieben, die Hausherren standen immer zu weit vom Mann entfernt und ließen jegliche Aggressivität vermissen. In der 54. Minute setzt Gregor Furek eine Massflanke auf den am 16er stehenden Jakob Hack - der Stürmer nahm den Ball elegant mit und versenkte ihn im Anschluss sehenswert im Kasten. In Minute 77 erhöhte Daniel Geissler auf 0:4 und den Schlusspunkt setzte der Ex-Wildoner Pascal Scheucher, der in der 64. MInute für Dominik Derrant eingewechselt wurde. Ein besonderes Erlebnis für den 26jährigen, der gleich im ersten Aufeinandertreffen gegen seinen Ex-Klub in seiner alten Wirkungsstätte einen Treffer markierte.

SV RAIFFEISEN WILDON - USV METTERSDORF 0:5 (0:2)

Torfolge: 0:1 (2. Weissenbrunner), 0:2 (29. Polanc), 0:3 (54. Hack), 0:4 (77. Geissler), 0:5 (91. Scheucher)

Stadion Wildon; 150; Feldbaumer - Plank - Felber

SV Wildon: Patrick Haider - Jure Travner, Mag. Christian Wittmann , MBA, Robert Kothleitner - Sandro Foda, Leon Crncic, Manuel Zöhrer (K), Robert Kurzmann, Markus Farnleitner, Mag. Patrick Franz Schlatte - Sebastian Knaus

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Dominik Derrant - Jakob Hack, Gregor Furek

Beste Spieler: Daniel Grubesic, Florian Weissenbrunner (beide Mettersdorf)

Stimmen zum Spiel:

Gerhard Kurzmann, Obmann Wildon:

"Wir haben heute verdient verloren. Mettersdorf war in allen Belangen besser und hat uns unsere Grenzen klar aufgezeigt. WIr waren zu wenig aggressiv und konnten leider keine Akzente setzen. Es gibt nichts zu beschönigen, das war heute ein enttäuschender Auftritt. Es ist besser einmal 0: 5 zu verlieren, als fünfmal 0:1."

Thomas Hack, Trainer Mettersdorf:

"Das war heute ein richtig guter Auftritt! Wir waren von der 1. Minute bis zur 95. MInute die klar bessere Mannschaft!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

Alle Infos zum Spiel gibts hier...

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!