Überraschung: Der SC Liezen entführt drei Punkte aus Fürstenfeld

Bei der Begegnung zwischen dem SK Fürstenfeld und dem SC Liezen sorgten die Gäste für die Überraschung in der 2. Runde der Landesliga. In einer rassigen Partie trotzen die Gäste den favorisierten Gastgebern drei Punkte ab und siegten am Ende mit 1:2. Eine bittere Niederlage für die Heimelf - die Auswärtigen freuten sich natürlich: Die Elf von Coach Slaven Biljesko-Köck hat jetzt bereits gleich viele Punkte am Konto, wie in der vergangenen Saison nach zehn Runden.

Dominik Presul war der Mann des Tages: Der Liezener Kapitän erzielte einen Doppelpack

Der erste Durchgang verlief wenig spektakulär und endete mit 0:0

Im Rudolf-Gutmann-Stadion zu bestehen ist für jedes Team eine schwierige Angelegenheit. Aufgrund der vergangenen beiden Saisonen war natürlich der SK Fürstenfeld der haushohe Favorit. Noch dazu, wo sich der Abwehrchef der Ennstaler, Matteo Damis beim Abschlusstraining einen doppelten Nasenbeinbruch zuzog und somit nicht am Spielbericht aufschien. Aber die Gäste aus Liezen fühlten sich mit der Rolle des Underdogs wohl und versteckten sich keinesfalls. Bereits nach sieben Minuten setzte Philip Bacher einen Warnschuss ab - er versuchte den weit vor dem Tor stehenden Simon Sommer aus der Distanz zu überheben - der Ball landete aber über dem Tor. Das Spiel war im ersten Durchgang sehr zerfahren, keine der beiden Mannschaften konnte wirkliche Akzente setzen. Der logische Pausenstand war daher 0:0.

In der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag - Liezen ging in Führung und Fürstenfeld glich im Gegenzug aus

Im zweiten Durchgang sahen die rund 150 Besucher ein völlig anderes Spiel. Die Gäste wurden mutiger, versuchten mehr für die Offensive zu tun - und kamen so auch zum Erfolg. In der 54. Minute übergab Philip Bacher das Leder an seinen Mitstreiter Dominik Presul und der Kapitän schob zum 0:1 ein. Die Antwort der Gastgeber folgte postwendend - nur eine Minute später düpierte Michael Goger die Liezener Abwehr und traf mit einem flachen Schuss ins kurze Eck zum 1:1 Ausgleich. In der 69. Minute herrschte Aufregung auf der Liezener Bank - ein scheinbar reguläres Tor wurde nachträglich vom Unparteiischen aberkannt. Der Freistoß sprang von der Stange hinter die Linie - spielte in dieser Situation aber keine Rolle - der Treffer zählte nicht. In der 85. MInute krönte Dominik Presul seine herausragende Leistung und fixierte mit seinem zweiten Treffer den 1:2 Auswärtssieg für den SC Liezen.

SK FÜRSTENFELD - SC LIEZEN 1:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (54. Presul), 1:1 (55. Goger), 1:2 (85. Presul)

Rudolf-Guttmann-Stadion Fürstenfeld; 150; Paier - Grain - Petrusic

Startaufstellungen:

Fürstenfeld: Simon Sommer - Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Michael Grasser , BEd, Maximilian Mittendrein, Christoph Friedl - MSc Andreas Wilfling, Michael Goger, Mario Krammer, Tomislav Havojic - Mag. Domagoj Beslic, BEd Andreas Glaser (K)

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Bernd Rindler, Patrick Tschernitz, Dalibor Milic, Kenan Iljazovic - Philip Bacher, Kemal Dervisevic, Jakob Lugmayr, Alexander Hofer, Marcel Ruckhofer, Dominik Presul (K) -

Beste Spieler: Dominik Presul, Pauschallob (SC Liezen)

Stimmen zum Spiel:

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Die Automatismen greifen leider noch nicht so. Wir hätten in der Anfangsphase den Sack zumachen können, haben es leider verabsäumt. Liezen hat brav gespielt, wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Aufgrund des heutigen Spiels geht die Niederlage in Ordnung, wobei auch ein Unentschieden gerecht gewesen wäre."

Christian Stangl, sportlicher Leiter Liezen:

"Das war heute eine faustdicke Überraschung aber ich habe meiner Mannschaft den Sieg zugetraut, da wir mittlerweile eine Qualität und Kompaktheit haben, mit der wir jede Mannschaft ärgern können."

