Spätzündung: Der ASK Voitsberg gewinnt beim SV Frauental durch späte Tore

Nach der Galavorstellung in der vergangenen Runde gegen St. Michael wollte der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auch gegen den SV Domaines Kilger Frauental voll punkten. Die Gäste boten eine souveräne Vorstellung und siegten am Ende mit 0:3. Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen und der Kaderstärke kann man Voitsberg weiterhin weiterhin als Titelaspiranten betrachten.

Torsperre: Florian Schögl (hier im Duell mit Maximillian Suppan) rettete einige Male und hielt seinen Kasten ein

Der SV Frauental vergab in der ersten Spielhälfte einige tolle Tormöglichkeiten

Von Beginn stand das Spiel auf hohem Niveau - beide Mannschaften waren sehr aktiv am Feld und spielten schönen Fussball. Die Gastgeber waren das eine oder andere mal vor dem Voitsberger Tor vertreten. Daniel Schmölzer vergab in der 21. Minute einen Sitzer nur knapp und bei weiteren Möglichkeiten konnte sich der Gästekeeper Florian Schögl mit tollen Paraden auszeichnen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die beiden Mannschaften ohne Torerfolg in die Kabinen.

Zwei Traumtore führten schließlich zum Voitsberger Sieg - Jürgen Hiden und Daniel Brauneis trafen aus der Distanz

Der Spielstand von 0:0 hielt bis zur 66. Minute - Kapitän und Spielertrainer Jürgen Hiden beförderte dann die Kugel ins gegnerische Netz zum 0:1. In Minute 82 zelebrierte Daniel Brauneis ein Gustostückerl. Von der Mittelline brachte er den Ball zum 2:0 zugunsten des Ligaprimus über die Linie. Doch einer ging noch am heutigen Spieltag - Alexander Rother stellte schließlich in der 83. Minute den 3:0-Sieg für die Gäste sicher. Das war auch der Endstand - der ASK Voitsberg nahm die drei Punkte mit in die Heimat.

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 0:3 (0:0)

66 Juergen Hiden 0:1

82 Daniel Brauneis 0:2

83 Alexander Rother 0:3

Startaufstellungen:

Frauental: Daniel Paul (K) - Josip Kozic, Florian Eibinger, Florin Schmidt - Thomas Fauland, Erich Baumann, Manuel Christof, Maximilian Suppan, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - BSc Christian Dengg

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Sven Dodlek, Philipp Zuna, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Heiko Rieger, Amer Habibovic

Beste Spieler:

Florian Schögl (Voitsberg)

Stimmen zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Über eine lange Strecke hin war die Partie ausgeglichen. Nach einem Tausendguldenschuss des Kapitäns sind wir in Rückstand geraten. Danach sind die Gegner immer stärker geworden. Ein großes Plus von Voitsberg ist der Kader. Die Leistung von uns hat gepasst, wir haben bewiesen, dass wir auch mit Titelanwärtern mithalten können. Das hat uns trotz der Niederlage positiv gestimmt."

Richard Meyer, Co-Trainer Voitsberg:

"Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen hüben und drüben. Wenn der Gegner seine Chancen verwertet hätte, hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Nach der Führung haben wir uns dann leichter getan - nach dem 0:2 war die Partie fast erledigt. Frauental war ein ebenbürtiger Gegner, deshalb sind wir mit den drei Punkten sehr zufrieden."

Foto: Richard Purgstaller

