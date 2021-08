Derbysieg: Der Tus Heiligenkreuz gewinnt gegen Gnas mit 3:1

Details Sonntag, 08. August 2021 11:00

In einem trotz schlechter Platzverhältnisse hochklassigem Derby setzte sich der Tus Heiligenkreuz am Waasen gegen den USV Gnas mit 3:1 durch und sicherte sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison. Die rund 250 Besucher sahen ein rassiges Fussballspiel, bei dem Gastgeber rasch in Führung gingen und in einer Drangperiode der Gäste diese noch ausbauen konnten. Das Duell der beiden Trainerfreunde Jerko Grubisic und Marko Kovacevic ging somit an den erstgenannten.

Jerko Grubisic war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden und freut sich über die drei Punkte

Nach fünf Minuten gingen die Gastgeber durch Patrick Wiesenhofer mit 1:0 in Führung

Der Tus Heiligenkreuz machte von Beginn an alles richtig und erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Wiesenhofer düpierte zwei Gegenspieler und traf in der sechsten Minute staubtrocken ins lange Eck zur frühen Führung. Nach 27 Minuten erhöhte Paul Jury den Vorsprung des Heimteams auf 2:0 - der Stürmer zog nach einem Eckball volley ab und versenkte die Kugel im Netz. Doch trotz des Rückstandes gab sich Gnas nicht auf und erzielte postwendend den Anschlusstreffer. Nach einer guten Aktion über die linke Seite nutzte Raphael Kniewallner die Chance für die Auswärtigen, zog aus 18 Metern ab - und das Runde landete im Eckigen. So ging es mit dem Spielstand von 2:1 in die Halbzeitpause.

Heiligenkreuz war auch im zweiten Durchgang um den Tick stärker

Nach dem Wiederbeginn zur zweiten Hälfte wurden die Gäste immer besser und immer wieder durch Standardsituationen brandgefährlich. In der wohl besten Phase für Gnas, tankte sich Sulaiman Mohsenzada nach einem Freistoß in den 16er und wurde vom Gnaser Torhüter Michael Sammer regelwidrig gelegt. Der gefoulte Spieler trat selbst zum Elfmeter an und sorgte für das 3:1 für Heiligenkreuz. Jetzt schalteten die Gastgeber auf die Defensive um, standen hinten sehr kompakt und verlagerten ihr Spiel aufs Kontern. In der 87. Minute hatten die Hausherren großes Glück - ein regulärer Elfmeter für Gnas wurde nicht gegeben - das Spiel endete mit einem 3:1 Heimerfolg für den TuS Heiligenkreuz.

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – USV Gnas, 3:1 (2:1)

6 Patrick Wiesenhofer 1:0

27 Paul Jury 2:0

34 Raphael Kniewallner 2:1

64 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 3:1

Startaufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Leon Leustek, Matthias Gross, Christoph Michelitsch - Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Paul Jury

Gnas: Michael Sammer - Rene Wagist, Sebastian Roth, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Daniel Luttenberger-Haas (K), Heiko Wohlmuth, David Friedl - Raphael Kniewallner, Gabriel Puntigam

Beste Spieler:

Patrick Wiesenhofer, Manuel Leeb (Heiligenkreuz), Heiko Wohlmuth (Gnas)

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Ein Derby hat immer andere Gesetze. Das war heute ein richtiges Derby! Wir haben super gekämpft und verdient gewonnen!"

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Heiligenkreuz hat genauso gespielt, wie man gegen uns spielen muss. Sie waren giftig in den Zweikämpfen und am heutigen Tag einfach individuell stärker."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!