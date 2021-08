Zittersieg: Lebring raubt drei Punkte in St. Michael

Details Sonntag, 08. August 2021 16:19

Zur Sonntag-Vormittags-Matinée in der Landesliga empfing der ESV St. Michael den SV Lebring Raiba Gady. Die Elf von Wolfgang Gassmann wollte nach dem furiosen Auftaktsieg gegen den DSV auch in St. MIchael voll punkten. Auf der anderen Seite war bei der Truppe von Kurt Feyrer nach der 0:6 Klatsche in Voitsberg, Rehabilitation angesagt. Am Ende setzte sich dann mit viel Mühen dennoch der Favorit durch - Lebring gewann vor 150 Zusehern mit 0:2 und bleibt somit in der Tabelle vorne dran.

Die Richtung stimmt - es geht vorwärts: Wolfgang Gassmanns SV Lebring holt den zweiten Sieg en suite

Jonas Lang sorgte für einen Auftakt nach Maß und traf nach 15 Minuten zum 0:1 für Lebring

Der SV Lebring Raiba Gady waren gleich von Beginn weg voll im Spiel - der ESV St. Michael brauchte länger, um in die Partie zu finden. Demenstprechend gingen die Gäste auch nach 15 MInuten in Führung. Herbert Rauter spielte das Leder auf Jonas Lang - und der Neuzugang versenkte den Ball im langen Eck zum 0:1. Eigentlich war die Vorgabe von Coach Gassmann jetzt nachzulegen, die Akteure am Feld verabsäumten es aber dieser Anordnung Folge zu leisten und ließen so die Gastgeber immer mehr am Spielgeschehen teilhaben. Von Minute zu Minute wurden die Hausherren stärker und aggressiver am Feld. Mit dem 0:1 Pausenstand ging es schließlich in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte war der ESV St. Michael das spielbestimmende Team - der Gastgeber haderte mit der Chancenverwertung

Der zweite Durchgang gehörte klar den Obersteirern. Lebring fand nicht mehr richtig ins Spiel zurück und St. Michael kam dadurch zu einigen hochkarätigen Torchancen. Zweimal scheiterte Tobias Bracher am überragenden Lebringer Torhüter Florian Wiegele und einmal verzog Stefan Tschabuschnig alleine vor dem Tor und legte den Ball neben das Gehäuse. Bis zum Schluss mussten die Gäste zittern - es roch mehr nach Ausgleich als nach einem weiteren Treffer für das Auswärtsteam. In der Schlussminute bäumten sich die Lebringer noch einmal auf und brachten den Ball clever ins letzte Drittel. Der zuvor eingewechselte Niklas Deutschmann dribbelte sich in den Strafraum und wurde dort regelwidrig gelegt. Den daraus resultierenden Strafstoß verwertete Florian Gruber souverän und fixierte den 0:2 Sieg.

ESV ST. MICHAEL - SV LEBRING 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (15. Lang), 0:2 (92. Gruber E.)

Sportplatz St. Michael, 180 Zuseher; Ofner - Hodzic - Finsterbusch

Startaufstellungen:

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Sascha Troger, Tobias Bracher, Jan Schatzl, Andre Posch, Michael Rabko, Mario Fina - Stefan Tschabuschnig

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Mario Pilz, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Markus Gsellmann, Michael Hofer (K), Sebastian Prattes - Herbert Rauter, Marco Heil, Jonas Lang

Beste Spieler:

Florian Wiegele, Florian Ferk (beide Lebring)

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Gassmann, Trainer Lebring:

"Wir wollten drei Punkte aus St. Michael mitnehmen. Wir haben leider durch individuelle Fehler dem Gegner stark gemacht und sind dann aber wieder ins Spiel zurückgekommen."

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Ein 1:1 wäre heute verdient gewesen. Meine Mannschaft gegen einen der Titelfavoriten eine großartige Leistung geboten!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

