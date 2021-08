Spielabsage: Die Partie Lebring gegen Frauental muss verschoben werden

Details Donnerstag, 12. August 2021 20:27

Nach nur zwei Runden ist in der Landesliga die erste coronabedingte Spiel-Absage eingetreten. Das Spiel zwischen dem SV Lebring Raiba Gady und dem SV Frauental muss aufgrund eines Covid-Falls bei den Hausherren verschoben werden. Auch ein Mannschaftstraining ist bei den Lebringer vorübergehend nicht möglich, da das gesamte Team der Lebringer in Quarantäne gestellt wurde. Wie es weitergeht steht derzeit noch nicht fest - die Bescheide der jeweiligen Bezirkshauptmannschaften sind noch nicht an alle Beteiligten ergangen.

Der teuflische Corona-Virus hat bereits sein erstes Opfer gefunden.

Nachtragstermin: Dienstag, 24. August um 19 Uhr in Lebring

Nach zwei Siegen in zwei Spielen muss der SV Lebring auf den nächsten Sieg ein wenig warten. Ein Spieler der Gassmann-Elf wurde positiv getestet. Die Begegnung gegen Frauental darf deshalb nicht stattfinden - der Nachtragstermin steht allerdings bereits fest. Gespielt wird am Dienstag, den 24. August um 19 Uhr. Die Spieler sind vorerst in Quarantäne, wann und wie es mit dem Mannschaftstraining weitergeht steht noch nicht fest. "Wenn alles gut geht, können wir am 19. August wieder mit dem gemeinsamen Training weitermachen", gibt sich Coach Wolfgang Gassmann zuversichtlich. Ob die Partie gegen Lafnitz stattfinden kann, hängt vom Verlauf der Quarantäne ab.

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

