Glückliche Geschichte: Mettersdorf holt mit Fortunas Hilfe drei Punkte gegen starke Rottenmanner

Details Freitag, 13. August 2021 23:54

Das Duell in der 3. Runde der Landesliga zwischen dem USV Raiffeisen Mettersdorf und dem SV Fisatec Rottenmann hatte es in sich. Die Gäste lassen eine Vielzahl an Chancen ungenützt und verhelfen so den Gastgebern schlussendlich zum knappen 3:2 Heimerfolg. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel bleibt der USV Mettersdorf weiterhin an der Spitze dran.

Mann des Tages: Mettersdorf Keeper Alexander Strametz machte einige Möglichkeiten der Gäste zunichte

Rottenmann haderte in der ersten Spielhälfte mit der Chancenverwertung - die Gäste brachten den Ball viermal nicht über die Linie

Mit dem ersten Angriff in der 13. Minute sorgte der SV Rottenmann bereits für Wirbel vor dem Mettersdorfer Tor. Ein Weitschuss durch Damjan Poposki landet im linken unteren Eck und sorgt für die 0:1 Führung der Gäste. Das Auswärtsteam wurde jetzt immer stärker, spielte sich in einen Rausch und kam zu einer Vielzahl an Top-Möglichkeiten. Die wohl beste hatte Popovski in der 19. Minute - nach einem Lochpass düpierte er den gegnerischen Verteidiger - scheiterte aber an Torhüter Alexander Strametz. Völlig überraschend und entgegen dem Spielverlauf fiel dann in der 36. MInute der Ausgleich. Daniel Grubesic schraubte sich nach einem Eckball hoch und köpfte den Ball ins Tor. Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

Mettersdorf hatte in Hälfte Zwei die Nase vorn und ging früh in Führung

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel heiß: Mettersdorf startete aber besser und ging in der 55. Minute durch Gregor Furek mit 2:1 in Führung. Rottenmann sah jetzt ein wenig verunsichert aus und ließ den Gästen viel mehr Freiraum als in der ersten Halbzeit. In der 82. Minute war es dann Pascal Scheucher, der den Ball nach einer Abwehr von Gästekeeper Robin Stiegler per Abstauber im Netz versenkt. Doch ein Tor sahen die rund 280 Besucher noch - in der Schlussminute der Nachspielzeit sorgte Octavian Draghici mit seinem 3:2 für die letzte Ergebniskorrektur an diesem Spieltag. Ein glücklicher Sieg für die Hausherren - die Hack-Elf steht nunmehr beim Punktemaximum von neun Zählern.

USV METTERSDORF - SV ROTTENMANN 3:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (15. Popovski), 1:1 (37. Grubesic), 2:1 (57. Furek), 3:1 (84. Scheucher), 3:2 (94. Draghici)

Sportplatz Mettersdorf; 280 Besucher; Schauer - Serdan - Adam

Startaufstellungen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Dominik Derrant - Jakob Hack, Gregor Furek

Rottenmann: Robin Stiegler - Bernhard Schweiger, Philipp Seiser (K), Andre Unterberger - Vasile Tiberiu Chivoiu, Michael Distlinger, Damjan Poposki, Christoph Rindler, Kevin Josipovic - Senad Buljubasic, Benjamin Zeiselberger

Bester Spieler: Alexander Strametz

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Mettersdorf:

"Unterm Strich sind wir froh, dass wir die drei Punkte gemacht haben!"

Josef Seiser, sportlicher Leiter Rottenmann:

"Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, hätten vier Tore machen müssen. Im zweiten Durchgang hat uns das Schiedsrichtertrio um den Sieg gebracht. Die Tore waren ein Skandal!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

