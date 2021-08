Zur Form zurückgefunden: Fürstenfeld bereitet den Bruckern den Garaus

Details Samstag, 14. August 2021 03:40

Der SK Raiffeisen Fürstenfeld erreichte in der 3. Runde der Landesliga einen deutlichen 4:1-Erfolg beim SC Stadtwerke Bruck/Mur. Was gleichbeutend damit war, dass die Oststeirer aktuell bei sechs Zählern halten. Eine durchaus vorzeigbare Bilanz. Was sich dann bei den Bruckern anders darstellt. Denn bis hierher reichte es für die Obersteirer nur zu einem einzigen Punkt.

Fürstenfeld versteht die Chancen zu nützen

Zuletzt waren die Thermenstädter zuhause gegen den SC Liezen überraschenderweise leer ausgegangen. Aber diesmal kann die Hartinger-Truppe wieder alles zurechtrücken bzw. gelingt es in Bruck/Mur drei verdiente Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Begünstigt wird der Auswärtsdreier davon, dass es den Gästen bereits in der 7. Minute gelingt mit 0:1 in Führung zu gehen. Einmal mehr ist es Kapitän Andreas Glaser, der mit gutem Beispiel vorangeht und aus kurzer Distanz in die Maschen trifft. Was die Zrim-Schützlinge aber nicht davon abhalten sollte, spielerisch dem Gegner Parole zu bieten. Aber Fürstenfeld erweist sich als effizienter. 31. Minute: Nach einem rasch vorgetragenen Konter ist es Havojic, dessen Schuss abgefälscht, zum 0:2 im Tornetz landet. Die Bemühungen der Obersteirer bleiben unbelohnt - 0:2 war auch der Halbzeitstand.

(Sicherer Rückhalt seiner Mannschaft: Fürstenfeld-Keeper Simon Sommer)

Die Brucker müssen alle Punkte abliefern

An der Spielcharakteristik sollte sich auch im zweiten Durchgang nichts wesentliches ändern. 51. Minute: Ein Schuss des Bruckers Bingöl, der seine Richtung von einem Gegenspieler noch geändert bekommt, verfehlt nur knapp sein Ziel. So steht es dann in der 55. Minute anstatt 1:2 eben 0:3. Wieder wird Andreas Glaser, diesmal durch die Mitte freigespielt. Der Rest ist dann für den 32-jährigen Routinier Formsache. Was dann auch der Knackpunkt im Spiel war. Denn ein Dreitore-Rückstand war dann, für die bis dahin tapfer agierenden Brucker, doch des Guten zuviel. Lukas Tomic verkürzt zwar per Kopf in der 62. Minute auf 1:3. Den Schlusspunkt setzen aber wieder die Fürstenfelder in der 77. Minute. Der Kroate Davor Rogac ist es, der für den 1:4-Spielendstand Sorge trägt.

Stimme zum Spiel:

Harald Stijelja, 2. Obmann Bruck/Mur:

"In der ersten Hälfte ist es uns noch gelungen, stark dagegen zu halten. Aber mit dem dritten Gegentor war der Fall soweit erledigt bzw. bringt es der Gegner zustande, souverän einen Sieg zu verbuchen. Aller Voraussicht nach erwartet uns erneut eine sehr komplizierte Saison. Der Fokus ist darauf ausgerichtet, die Klasse zu halten."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 1:4 (0:2)

7 Andreas Glaser 0:1

31 Tomislav Havojic 0:2

55 Andreas Glaser 0:3

62 Lukas Tomic 1:3

77 Davor Rogac 1:4

