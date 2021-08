Kennenlernphase: Sieg in Liezen - Leoben freundet sich mit Liga an

Details Sonntag, 15. August 2021 00:38

Am 3. Spieltag traf in der Landesliga der SC geomix Soccer Store Liezen auf den DSV Leoben. Und dabei gelang es den DSV'lern einmal mehr eine kompakte Mannschaftsleistung abzurufen. In dieser Verfassung wird Leoben mit dabei sein im Titelkampf. Was dann aufgrund der Ausgeglichenheit eine noch megaspannende Geschichte werden könnte. Aber auch Liezen ist auf einem sehr guten Weg. Was sich daran zeigt, dass man nach drei Spielen bereits vier Zähler am Konto hat. Zum Vergleich: Im Herbst 2020 waren es nach 12 Begegnungen 7 Punkte.

Leoben erfüllt die Favoritenrolle

Die Ennstaler können zuletzt für Aufsehen sorgen, als es gelingt in Fürstenfeld den ersten Saisondreier einzutüten. Demnach sind die Leobener entsprechend vorgewarnt. Ein weiterer Faktor der für Liezen spricht ist der Umstand, dass man erstmalig am heimischen Kunstrasen auf Torjagd geht. Aber vor 600 Zusehern übernehmen dann vom Start weg die Jancker-Schützlinge das Kommando. Da ist es innerhalb von kurzer Zeit bereits gelungen, ein schlagkräftiges Team zu formen. Hinzu kommt, dass es den Gästen in der Person von Thomas Hirschhofer, bereits in der 19. Minute gelingt, das 0:1 zu markieren. Was dann die Aufgabe für die Mannen von Coach Biljesko-Köck nicht wirklich einfacher macht. Das Bemühen kann man dem SCL wahrlich nicht absprechen. Aber das "Hochofenballett" versteht sehr abgeklärt und reif aufzutreten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fällt noch der zweite Treffer. Der 23-jährige Ghanaer Samuel Oppong trifft zum 0:2-Halbzeitstand.

(Leoben-Trainer Carsten Jancker scheint mit dem Sieg in Liezen in der Liga angekommen zu sein)

Liezen steht auf verlorenen Posten

An der Spielcharakteristik sollte sich auch im zweiten Durchgang nichts wesentliches ändern. Liezen ist bemüht am Kunstgrün doch noch die Trendwende herbeizuführen. Aber die Donawitzer geben weiter zu verstehen, dass man in keinster Weise noch Interesse daran hat, die Partie spannend werden zu lassen. Man ist auch knapp dran am dritten Tor, das dann aber nicht mehr fallen will. Letztendlich gelingt es Leoben nach dem deutlichen Heimsieg gegen Ilz, auch im Ennstal voll anzuschreiben. Was dann aber, bei aller Ehre, nicht die spielstärksten Gegner waren. Wie weit man in der Entwicklung wirklich schon vorangekommen ist, wird sich dann gegen Voitsberg, Mettersdorf & herausstellen. Der SC Liezen wird es verstehen diese Leermeldung wegzustecken. Die Spielpartner mit der richtigen Kragenweite kommen dann ein andermal. In der nächsten Runde gastiert der SC Liezen am Samstag, 21. August um 14:00 Uhr in St. Michael. Leoben muss dann am Sonntag, 22. August um 10:30 Uhr in Fürstenfeld ran.

SC LIEZEN - DSV LEOBEN 0:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (19. Hirschhofer), 0:2 (45+4 Oppong)

Stimme zum Spiel:

Adi Preschern, Sportlicher Leiter Leoben:

"Die Burschen haben die Aufgabe souverän erledigt. Gefühlt hatten wir so an die 80% Ballbesitz. Bei etwas mehr Nachdruck wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen. Die hohen Temperaturen waren auch etwas ein Spielverderber. Es war aber auch ersichtlich, dass noch einiges an Potenzial gegeben. Ich freue mich auf die noch kommende Zeit, hier in Leoben beim DSV."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

