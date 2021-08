Glücklicher Punkt: Mit Fortunas Hilfe holt Wildon gegen Gamlitz ein Unentschieden

Details Freitag, 20. August 2021 22:05

In einer von den Gästen dominierten Partie teilten sich der FC Raiffeisen Wildon und der FC Weinland Gamlitz die Punkte. Nach den drei Nullnummern zum Start hätte die Almer-Elf es beinahe geschafft die wichtigen drei Zähler aus Wildon zu entführen. Durch den späten Treffer der Hausherren endete die Begegnung schlussendlich mit 2:2 Untentschieden. Das Niveau dieser Landesliga-Begegnung blieb hinter den Erwartungen.

Kapitän Gabriel Rode war heute einer der Antreiber bei Gamlitz.

Nach drei Minuten traf Alen Polanec zum 0:1 für den FC Weinland Gamlitz

Die Gäste aus Gamlitz erwischten den besseren Start und gingen bereits nach drei Minuten mit 0:1 in Front. Alen Polanec ließ sein Team jubeln. Eine verdiente Führung - die Auswärtigen waren bei diesem Spiel aktiver und mutiger als die Hausherren. Trotzdem ließ die Antwort nicht lange auf sich warten. Markus Farnleitner glich mit der ersten Torchance für Wildon - einem Eckball - per Kopf aus. Die Begegnung tröpfelte jetzt so vor sich hin, Wildon konnte seiner Favoritenrolle nie so richtig gerecht werden - die Kleindienst-Elf produzierte Eigenfehler am laufenden Band und es schien, das Mittelfeld sei nicht vorhanden. Die Auswärtigen wirkten aktiver und kämpften eindeutig mehr als die Heimischen. Der Rest der ersten Hälfte wurde wenig spektakulär abgespult - es ging mit dem 1:1 in die Pause.

Der Ausgleichstreffer für den SV Wildon fiel erst in der 89. Minute

Nach dem Wiederbeginn wurde Wildon jetzt mutiger, das Spiel fand jetzt wieder mehr im Zentrum statt und hatten in den ersten Minuten auch die Feldhoheit inne. Den Führungstreffer schossen aber die Gamlitzer: Nach einem Eckball von links zog David Katzianschütz volley ab und versenkte das Runde im Eckigen. Nur wenige Minuten später hätten die Gäste den Sack zumachen können. Nach einem Korner mit anschließendem Patzer von Patrick Haider, der heute nicht so viel Sicherheit wie sonst ausstrahlte, brachte Polanec die Kugel nicht im Gehäuse unter. Bis zur 70. Minute dauerte es, ehe Wildon wieder einmal gefährlich wurde - der Weitschuss von Patrick Schlatte ging aber knapp neben das Tor. In der 89. Minute - die Wildoner Zuseher hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Niederlage abgefunden - korrigierte Jure Travner das Ergebnis auf 2:2. Die sechs Minuten Nachspielzeit waren zwar sehr spannend und entschädigten für die vorangegangene Spielzeit - das Ergebnis blieb aber bis zum Ende unverändert. Ein glücklicher Punkt aus Sicht von Wildon - Gamlitz hätte sich bei diesem Spiel den Sieg verdient gehabt.

SV RAIFFEISEN WILDON - FC WEINLAND GAMLITZ 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (3. Polanec), 1:1 (13. Farnleitner), 1:2 (55. Katzianschütz), 2:2 (89. Travner)

Stadion Wildon; 200; Hofgartner - Mitteregger - Kramoviku

Startaufstellungen:

SV Wildon: Patrick Haider - Jure Travner, Denis Perger, Jure Pihler - Sandro Foda, Leon Crncic, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Mag. Patrick Franz Schlatte - Andreas Fischer, Sebastian Knaus

Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec, Jan-Markus Hiden, Sandro Sabathy - Luka Vindis, Jan Kristl, David Katzianschütz, Alen Polanec, Ivan Mihaljevic - Gabriel Rode (K)

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Wildon:

"Das war heute ein kollektives Versagen meiner Mannschaft. Wir waren offensiv nicht in der Lage etwas gefährliches zu machen und haben wieder einmal ein schnelles Gegentor bekommen. Man darf aber nicht alles so schwarz sehen, wir haben siebenPunkte geholt. Wir wissen woran wir arbeiten müssen und werden uns sukzessive verbessern."

Arnold Wratschko, Obmann Gamlitz:

"Ein Spiel erst dann aus, wenn es abgepfiffen ist. Ich bin nicht enttäuscht, wenn man mir vorher den Punkt angeboten hätte, hätte ich ihn genommen. Aufgrund des Spielverlaufs hätten wir uns den Sieg aber mehr als verdient gehabt."

Foto: Richard Purgstaller

