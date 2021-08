Faustdicke Überraschung: Mettersdorf stolpert über Nachzügler Bruck/Mur

Details Samstag, 21. August 2021 03:52

Am 4. Spieltag traf in der Landesliga der SC Stadtwerke Bruck/Mur auf den USV Mettersdorf. Und dabei gelang den Bruckern doch einigermaßen überraschend der erste Saisondreier. Die Partie verlief über weite Strecken auf des Messers Schneide. Letztendlich schafften es die Hausherren die drei Zähler festzuhalten. Was dann tabellarisch betracht von enormer Wichtigkeit ist. Die Mettersdorfer werden diese erste Pleite wegzustecken wissen. Will man weiter vorne mitmischen, gilt es solche Tiefschläge anstandslos wegzustecken.

Den Rückstand steckt Bruck locker weg

Die Brucker, die es in den ersten drei Spielen gerade mal auf einen Punkt bringen, sorgen gegen die favorisierten Mettersdorfer für eine faustdicke Überraschung. Denn dass der Titelaspirant in der Obersteier die erste Leermeldung kassiert, damit war wahrlich nicht zu rechnen. Die Partie beginnt turbulent. Nachdem die Gäste bereits in der 2. Minute Aluminium treffen, sorgt Riegel im Gegenstoß beinahe für die Brucker Führung. Was dann zugleich das Signal der Hausherren war, dass man gewillt ist den Mettersdorfern Paroli zu bieten. Trstenjak bzw. Gjinaj lassen die Möglichkeit auf das erste Tor noch ungenützt. Das dann aber in der 26. Minute fällt. Derrant kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Was für die Zrim-Truppe aber kein Grund ist den Kopf in den Sand zu stecken. In der Schlussviertelstunde nimmt man das Heft klar in die Hand. Dabei gelingt es auch auszugleichen. Nach Riegel-Vorlage ist es in der 32. Minute Tomic, der das 1:1 erzielt. Gästekeeper Strametz muss dann all seine Künste aufbringen, dass es mit diesem Zwischenstand in die Halbzeitpause geht.

(Mark Riegel war kaum zu bändigen, er zeichnete auch für die Brucker 2:1-Führung verantwortlich)

Mettersdorf hat knapp das Nachsehen

Auch im zweiten Durchgang gibt der Gastgeber zu verstehen, dass man es sich zutraut, den Seriensieger Mettersdorf zu stürzen. Gleich nach Wiederbeginn verpasst Torschütze Tomic einen zur Mitte gespielten Ball nur ganz knapp. Die Hack-Schützlinge erkennen zwar den Ernst der Lage. Aber gegen das couragierte Angriffsspiel der Brucker war diesmal nicht wirklich ein Kraut gewachsen. Hinzu kommt der Umstand, dass die Gäste doch einigermaßen überrumpelt werden. Denn mit so einer vehementen Brucker Gegenwehr war wahrlich nicht zu rechnen. In der Schlussphase riecht der Platzherr den Braten. Nun geht man auf das Ganze, der erste Saisondreier muss her. Und tatsächlich, die Heimischen können sich für ihre getätigen Bemühungen belohnen. Nach Stadler-Assist ist es Riegel, der Bruck in der 81. Minute erstmalig mit 2:1 in Führung bringt. Dann kann Torhüter Gröblinger mit einer Glanzparade das 2:2 verhindern. In der Nachspielzeit kommt es dann zur endgültigen Entscheidung. Der eingewechselte Folger-Wöls trifft ins lange Eck - Spielendstand: 3:1. In der nächsten Runde gastiert Bruck/Mur am Freitag, 27. August um 19:00 Uhr in Gnas. Mettersdorf besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Fürstenfeld.

SC BRUCK/MUR - USV METTERSDORF 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (26. Derrant), 1:1 (32. Tomic), 2:1 (81. Riegel), 3:1 (93. Folger-Wöls)

Stimme zum Spiel:

Harald Stijelja, 2. Obmann Bruck/Mur:

"In der ersten Halbzeit waren die Mettersdorfer zumeist spielbestimmend. Aber mit dem Ausgleichstor haben wir neuen Mut gefasst. Die Performance im zweiten Abschnitt war dann aller Ehren wert."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

