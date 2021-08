Erster Saisonsieg: Rottenmann stürzt die Gnaser ins Jammertal

Details Samstag, 21. August 2021 04:29

Am 4. Spieltag traf in der Landesliga der SV Rottenmannauf den USV Gnas. Und dabei hatte man es beiderseits auf der Agenda stehen, die anhaltende Sieglosigkeit zu durchbrechen. Das Spiel war an Dramatik kaum zu überbieten. Gelang es den Paltentalern doch gleich dreimal in Führung zu gehen. Genauso oft konnten die Gnaser den Gleichstand herstellen. Ein Unentschieden wäre dann soweit auch leistungsgerecht gewesen. Wäre da nicht die 90. Minute, da traf der Rottenmanner Schweiger zum 4:3-Heimsieg in die Maschen.

Gnas kämpft sich zweimal zurück

Das Spiel beider Mannschaften ist vom Start weg auf den Endzweck ausgerichtet. Nutznießer sind die 300 Zuseher, die im Paltenstadion voll auf ihre Kosten kommen. Bereits in der 5. Minute zappelt die Murmel erstmalig im Tornetz. Der erst 16-jährige Bosnier Senad Buljubasic (Assist: Seiser) kann sich dabei mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Was dann der Startschuss war zu einem wahren Offensiv-Spektakel. Bereits in der 13. Minute gelingt es den Gnasern auszugleichen. Nach einem Schadler-Eckball ist es Luttenberger-Haas, der per Kopf für das 1:1 Sorge trägt. Nachfolgend wogt die Begegnung hin und her. Ein Treffer scheint da wie dort jederzeit möglich zu sein. 25. Minute: Poposki bedient Seiser, der bringt die Zimmermann-Schützlinge erneut in Führung - 2:1. Aber die ebenso noch sieglosen Oststeirer erweisen sich als hartnäckig - 32. Minute: Wieder ist ein Cornerball der Ausgangspunkt, diesmal köpfelt Kniewallner zum 2:2-Halbzeitstand ein.

(Bernhard Schweiger traf in der 90. Minute zum 4:3. Damit sicherte er den Rottenmannern den ersten Saisonsieg)

Rottenmann verfügt über längeren Atem

Auch der zweite Durchgang bietet dann alles, was ein packendes Fußballspiel so haben muss. Neben Angriffsaktionen am laufenden Band kommt es zu drei weiteren Treffern. Die Kovacevic-Truppe schafft es immer wieder bei Standards für Gefahr zu sorgen. Man lässt doch erkennen, dass man in den ersten drei Runden unter dem Wert geschlagen wurde. In der 68. Minute können die Paltentaler zum dritten Mal vorlegen. Einen Buljubasic-Kracher wehrt Keeper Sammer nach vorne ab. Poposki nützt die Gunst der Stunde und erzielt das 3:2. Aber auch diesen Rückstand können die Gäste egalisieren. In der 86. Minute hat es den Anschein die Gnaser können mit dem Wohlmuth-Tor zum 3:3, den einen Zähler festhalten. Was aber nicht sein wollte, denn in der 90. Minute ballert Schweiger das Leder zum 4:3-Spielendstand in die Maschen. In der nächsten Runde gastiert Rottenmann am Freitag, 27. August um 19:00 Uhr in Gamlitz. Gnas besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Bruck/Mur.

SV ROTTENMANN - SV GNAS 4:3 (2:2)

Torfolge: 1:0 (5. Buljubasic), 1:1 (13. Luttenberger-Haas), 2:1 (25. Seiser), 2:2 (32. Kniewallner), 3:2 (68. Poposki), 3:3 (86. Wohlmuth), 4:3 (90. Schweiger)

Stimme zum Spiel:

Josef Seiser, Sportlicher Leiter Rottenmann:

"Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ist es im zweiten Durchgang gelungen, die Weichen auf Richtung Heimsieg zu stellen. Natürlich ist da immer das nötige Glück mit dabei, wenn man in der Schlussminute den Siegestreffer erzielt."

