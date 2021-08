2:0 verspielt: Liezen entführt einen Punkt aus St. Michael

Details Samstag, 21. August 2021 19:18

In einer schwachen aber spannenden Landesliga-Partie trennten sich der ESV St. Michael vom SC Liezen mit 2:2. Die Gastgeber lagen zur Pause mit 2:0 in Front, brachten die Führung aber nicht über die volle Distanz. Der Ausgleichstreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Ein heisses Duell: Stefan Tschabuschnig im Zweikampf mit Dalibor Milic

300 Besucher sahen eine 2:0 Halbzeitführung für die Heimmannschaft

Eine besonders schwierige Aufgabe brachte die 4. Landesligarunde für St. Michael zu Tage. Aufgrund eines positiven Coronafalls beim SV Lebring wurde das gesamte Team in Quarantäne gesteckt und konnte zehn Tage kein gemeinschaftliches Training abhalten. Trotzdem sah es zu Beginn noch gut für St. Michael aus. Nach 15 Minuten brachte Stefan Tschabuschnig den Ball zum 1:0 über die Linie. In Minute 37 erhöhte Lukas Karner den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 - für viele unter den 300 Besuchern war dies bereits die Vorentscheidung - musste man den Vorsprung doch nur mehr über die volle Distanz bringen. Mit diesem Stand ging es dann auch in die 2. Halbzeit.

Die Schlussphase war hektisch - der Schiri zeigte binnen zwei Minuten viermal Gelb

Im zweiten Durchgang bäumten sich die Gäste auf - Julian Pachler traf zum 1:2 (67.) Trotz dieses Anschlusstreffers sah es noch immer nach einem Heimsieg aus. Das Spiel wurde jetzt ein wenig ruppiger und hektischer - Schiedsrichter Franz Krainer zeigte fünf Minuten Nachspielzeit an. Jetzt ging es nocheinmal rund im Stadion - die letzten Minuten waren an Spannung kaum zu überbieten - vier gelbe Karten musste der Unparteiische binnen drei Minuten zücken - und die Gäste durften noch einmal jubeln. Philipp Danner avancierte zum Retter seiner Mannschaft - er traf in der 91. Minute zum 2:2 Ausgleich und rettet damit dem SC Liezen einen Punkt oder raubt dem Gegner zwei Zähler - das liegt in der Sichtweise des Betrachters.

Landesliga: ESV St. Michael – SC Liezen, 2:2 (2:0)

15 Stefan Tschabuschnig 1:0

37 Lukas Karner 2:0

67 Julian Pachler 2:1

91 Philipp Danner 2:2

Aufstellungen:

St. Michael: Marcel Weiss - Markus Waldsam, Lukas Karner - Sascha Troger, Thomas Waldsam (K), Tobias Bracher, Jan Schatzl, Andre Posch, Michael Rabko - Stefan Tschabuschnig, Christoph Bracher

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Bernd Rindler, Patrick Tschernitz (K), Dalibor Milic, Mateo Cosic - Philip Bacher, Julian Pachler, Kemal Dervisevic, Jakob Lugmayr, Marcel Lep - Philipp Danner

Stimmen zum Spiel:

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Das dritte Spiel bei dem wir in der Nachspielzeit ein Tor bekommen haben. Das Unentschieden ist gerecht, da beide Mannschaften gleich schlecht waren."

by ReD

Fotos: Richard Purgstaller

