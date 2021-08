Starker Auswärtsauftritt: Ilz ist in Frauental knapp dran am ersten Sieg

Details Samstag, 21. August 2021 19:00

Im Spiel des SV Domaines Kilger Frauental gegen die Ilzer Sportvereinigung gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Das Spiel war an Dramatik kaum zu überbieten. Anfangs waren es favorisierten Frauentaler, die die Schlagzahl vorgaben. Nach dem 2:0 sprach auch vieles für einen Heimdreier. Aber nach dem Wechsel zündeten die Ilzer den Turbo. Bis zur 80. Minute führte man 3:2, geworden ist es dann zu guter Letzt dann ein 3:3-Remis.

Frauental gibt vorerst den Ton an

Schon in der Startphase erweisen sich die noch sieglosen Ilzer als harte Nuss. Den Gästen gelingt es immer wieder, entscheidend einzugreifen. Demnach können die Frauentaler auch nicht ihr gewohnt druckvolles Spiel im eigenen Stadion aufziehen. Nach einer gespielten halben Stunde kommt es dann zu den ersten Aufregern im Lager der Klampfer-Truppe. Erich Baumann verfehlt mit einem Distanzschuss nur knapp das Gästetor. Dann kommt die Zeit von Tormacher Christian Dengg, der einmal mehr zeigt, dass auf ihn Verlass ist. In der 37. und 41. Minute schnürt er einen Doppelpack und bringt den Gastgeber so vermeintlich auf die Siegerstraße. Einmal trifft er per Kopf und dann ist er mit einem gefühlvollen Heber zur Stelle - Halbzeitstand: 2:0.

(Michael Kuwal markierte in der 69. Minute die Ilzer 3:2-Führung)

Der erste Ilzer Sieg wollte nicht sein

Nach dem Seitenwechsel gelingt es den Oststeirern entgegen aller Erwartungen das Spiel auf den Kopf zu stellen. Die Hausherren beschränken sich soweit darauf, den Zweitorevorsprung zu verwalten. Was dann aber nachfolgend ins Auge geht. Denn von Minute zu Minute übernehmen die Ostermann-Schützlinge das Kommando. Man kann sich auch bald für die getätigten Bemühungen belohnen. In der 64. Minute kann Tobias Breitenberger auf 2:1 verkürzen. Nur zwei Minuten später steht es 2:2, diesmal ist Samuel-Beniamin Feraru der Torschütze. Die Frauentaler haben kaum registriert was da jetzt abgeht, schon steht es in der 69. Minute 2:3. Michael Kuwal bringt die Ilzer erstmalig in Führung. Jetzt wollen es die Gäste wissen, der erste Saisonsieg ist zum Greifen nahe. Aber "Joker" Janetzko betreibt in der 80. Minute Schadensbegrenzung für die Heim-Elf - Spielendstand: 3:3. In der nächsten Runde gastiert Frauental am Freitag, 27. August um 19:00 Uhr beim SC Liezen. Die Ilzer besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen die Lafnitz Amateure.

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Nach einer sehr ansprechenden ersten Hälfte ist nach dem Seitenwechsel unverständlicherweise der Rückfall gekommen. Am Plan hatten wir drei Heimpunkte, letztendlich mussten wir froh sein, zumindest einen Zähler verbucht zu haben."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – Ilzer Sportvereinigung, 3:3 (2:0)

37 Christian Dengg 1:0

41 Christian Dengg 2:0

64 Tobias Breitenberger 2:1

66 Samuel-Beniamin Feraru 2:2

69 Michael Kuwal 2:3

80 Jonas Janetzko 3:3

