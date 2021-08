Unbezwingbar: Der ASK Voitsberg feiert den nächsten Sieg und holt den Dreier in Heiligenkreuz

Details Sonntag, 22. August 2021 09:04

Zu einem hochklassigen Landesliga-Spiel begrüßte Tus Heiligenkreuz am Waasen den ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Die 300 Besucher sahen eine von vielen Tormöglichkeiten geprägte Begegnung, bei der Voitsberg einen 0.2 Sieg davontrug. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist der ASK Voitsberg bis dato das Maß aller DInge in der Liga.

Sven Dodlek sorgte für den 0:2 Endstand

Der erste Durchgang blieb trotz einer Vielzahl an Chancen auf beiden Seiten torlos

Bereits nach sechs Minuten stellten die Gäste das erstemal ihre Gefährlichkeit unter Beweis. Ein Kopfball von Kapitän Jürgen Hiden landete an der Latte. Aber auch die Gastgeber kamen zu Möglichkeiten - Julian Tatschl verstolperte sich aber im Strafraum und traf den Ball nicht richtig. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte prüfte Daniel Brauneis noch einmal sein Gegenüber im Tor der Heiligenkreuzer und setzte einen Schuss ab - Daniel Stoiser bestand die Prüfung und parierte souverän. So blieb es beim 0:0, was auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Nach dem schnellen 0:1 in Durchgang Zwei war der Bann gebrochen und Voitsberg hielt das Ruder fest in der Hand

Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste dann noch einmal ihr wahres Gesicht. In der 54. Minute traf Alexander Rother zur 0:1 Führung. Mit dem Vorsprung im Gepäck wurde jetzt für die Gastgeber immer schwieriger das Spiel noch zu drehen - zu abgebrüht und taktisch klug agierten die Gäste - die Voitsberger Defensive stand wie ein Fels in der Brandung. Nach 70 Minuten war es dann endgültig geschehen - Sven Dodlek traf zum 0:2 - dieses Resultat hielt bis zum Schlusspfiff, da jetzt Heiligenkreuz nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 0:2 (0:0)

54 Alexander Rother 0:1

70 Sven Dodlek 0:2

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Mitja Mauko

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Daniel Brauneis, Philipp Zuna, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Petar Smoljan, Heiko Rieger, Alexander Rother

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Wir haben gegen eine Top-Mannschaft gespielt. Leider haben uns auch zwei Stammspieler gefehlt. Voitsberg hat aber verdient gewonnen. Wir haben dennoch super gekämpft und taktisch hervorragend agiert."

Richard Mayer, Co-Trainer Heiligenkreuz:

"Heiligenkreuz war sehr aggressiv und hat uns das Leben in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. Wir haben im ersten Durchgang vier Hunderter vergeben und dann Gott sei Dank gleich nach Wiederbeginn das 1:0 gemacht. Das hat uns in die Karten gespielt, danach hat sich der Gegner immer schwerer getan."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

