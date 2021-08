Punkteklau: Frauental holt die drei Zähler in Lebring

Details Dienstag, 24. August 2021 21:55

Der SV Lebring Raiba Gady empfing den SV Domäne Kilger Frauental zum Nachtrag der 3. Landesliga-Runde. Die rund 250 Besucher im sanSirro Stadion in Lebring sahen ein tolles Spiel mit einem stark auftretenden Gegner, der auch früh in Führung ging und sich danach die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließ. Frauental jubelte am Ende über die drei Punkte und siegte völlig zurecht mit 1:2.

Frauental-Coach Ewald Klampfer hatte sein Team heute perfekt auf den Gegner eingestellt.

Frauental gelang ein Auftakt nach Maß - Jonas Janetzko traf in der 7. Minute zum 0:1

Nach der bitteren Auswärtsniederlage in der vergangenen Runde gegen Lafnitz II wollte sich der SV Lebring Raiba Gady vor eigenem Publikum rehabiliteren und unbedingt gewinnen. Aber der SV Domäne Kilger Frauental hatte einiges gut zu machen - die desolate zweite Hälfte des Ilz-Spiels sollte mit einem Sieg in Vergessenheit geraten . Frauental machte von Beginn an alles richtig und ging bereits nach sieben Minuten in Front. Ein schöne Aktion über vier Stationen, die von Jonas Janetzko sehenswert abgeschlossen wurde, führte zum 0:1. In ähnlicher Tonart ging es weiter, die Auswärtigen waren klar die spielbestimmende Mannschaft und kamen noch zu einigen sehr guten Möglichkeiten. Der Lebringer Schlussmann Florian Wiegele rettete hierbei vor weiteren Torerfolgen der Gäste. Mit dem 0:1 ging es dann auch in die Pause.

Lebring konnte heute keine Akzente setzten und hatte nur eine Tormöglichkeit im Spiel - der Anschlusstreffer fiel zu spät

Nach dem Seitenwechsel änderte sich vom Spielverlauf her wenig - Frauental blieb weiter am Drücker. Lebring hielt zwar mit dem hohen Tempo mit, war aber in der Offensive zu zaghaft und konnte diesbezüglich viel zu wenig bis gar keine Akzente setzen. Je länger die Partie dauerte, desto mehr waren die Heimischen gezwungen aufzumachen - ein gefundenes Fressen für die Gäste. In Minute 71 spielte Erich Baumann einen weiten Pass in die Tiefe - Thomas Fauland überlief die Verteidigung und drückte den Ball zum 0:2 über die Linie. Mit dem Rückstand im Gepäck warf jetzt Lebring noch einmal alles nach vorne, kam auch zu einer guten Möglichkeit - Daniel Paul rettete diese aber mit einer Fussabwehr. In der 86. Minute durften die Gastgeber trotzdem einmal jubeln - nach einem Outeinwurf war Jonas Lang zur Stelle und versenkte das Runde im Eckigen. Mehr als der Anschlusstreffer war für die Heimmannschaft bei diesem Spiel nicht drinnen - die Gäste durften völlig verdient die drei Punkte mit nachhause nehmen.

SV LEBRING - SV FRAUENTAL 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (Janetzko 7.), 0:2 (71. Fauland), 1:2 (86. Lang)

sanSirro Stadion; 250; Hodzic - Hofgartner - Mehmedinovic

Aufstellungen:

Lebring: Florian Wiegele - Stefan Greistorfer, Mario Pilz, Markus Wruntschko, Ammar Parlic - Florian Gruber, Markus Gsellmann, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Marko Stankovic, Jonas Lang

Frauental: Daniel Paul (K) - Josip Kozic, Florian Eibinger, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann, Manuel Christof, Daniel Schmölzer - BSc Christian Dengg, Jonas Janetzko

Stimmen zum Spiel:

Franz Labugger, Obmann Lebring:

"Ohne der tollen Leistung unseres Tormannes hätte das Spiel auch 1:4 für Frauental ausgehen können. Der Gegner war eindeutig stärker. Ich gratuliere zum verdienten Sieg!" :

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

"WIr haben aus unseren Fehlern aus dem 2. Durchgang des letzten Spieles gelernt und haben das Ilz-Spiel genau analysiert. Unser Trainer hat uns für dieses Match super eingestellt. Das war ein mehr als verdienter Sieg für uns. Wir waren dem 0:3 näher, als die Gegner dem Anschlusstreffer. Wir sind sehr kompakt gestanden und haben nichts zugelassen, der Sieg war mehr als verdient!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

