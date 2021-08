Trainerwechsel: Der SV Lebring und Wolfgang Gassmann gehen getrennte Wege

Details Mittwoch, 25. August 2021 22:31

Das Trainerkarussell hat sich in der Landesliga schneller gedreht als erwartet. Der erste Trainerwechsel wurde vollzogen - der SV Lebring Raiba Gady hat die Zusammenarbeit mit Wolfgang Gassmann im Einvernehmen beendet. Sein Nachfolger steht derzeit noch nicht fest - René Gsellmann wird bis auf weiteres die Geschicke beim Training übernehmen.

Die Ära Wolfgang Gassmann ist beim SV Lebring Geschichte.

In viereinhalb Jahren holte Gassmann 48 Siege, 26 Unentschieden und 28 Niederlagen - insgesamt 170 Punkte

Seit 3. April 2017 war Wolfgang Gassmann als Chef an der Seitenline beim SV Lebring im Einsatz. Nach viereinhalbjähriger Zusammenarbeit trennen sich die Wege vom Coach mit dem Verein. Eine Scheidung im Einvernehmen, wie Vereinsverantwortliche in einer kurzen aber knappen Aussendung mitteilen. Die Statistik der Ära Gassmann kann sich durchaus sehen lassen: In seiner Zeit als Trainer holte Lebring in 102 Meisterschaftsspielen 48 Siege, 26 Unentschieden und nur 28 Niederlagen - das ergibt ein Gesamtscoring von 170 Punkten. Die Bilanz war positiv - allerdings ist Lebring in dieser Saison hinter den Erwartungen geblieben. Nach der bitteren Niederlage gegen Frauental (hier gehts zum Spielbericht) sah das sportliche Gremium Handlungsbedarf und löste deshalb den Vertrag mit dem Coach. Wer zukünftig als Trainer im Einsatz sein wird, steht noch nicht fest - potentielle Kandidaten werden derzeit gesichtet und sondiert. Bis zur Bekanntgabe des neuen Teamchefs wird der bisherige Co-Trainer und Ex-Spieler René Gsellmann als Übungsleiter fungieren.

Statement:

Obmann Franz Labugger:

"Ich bedanke mich bei Wolfgang Gassmann für die gemeinsame und sehr erfolgreiche Zeit bei unserem Verein. Wir haben uns für die heurige Saison mehr vorgenommen, als wir bis zum jetzigen Zeitpunkt erreicht haben. Es ist so im Fussball, der Trainer ist der Kopf und wird immer zur Verantwortung gezogen. Ich wünsche Wolfgang Gassmann für die weitere Laufbahn alles Gute. Er ist ein toller Coach und wird sicher bald wieder einen Verein finden!"

Trainer Wolfgang Gassmann war zu später Stunde nicht mehr erreichbar, sein Statement wird in Kürze folgen.

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

