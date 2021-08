Kein Gassenhauer: Gamlitz und Rottenmann teilen sich torlos die Punkte

Details Samstag, 28. August 2021 03:45

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem FC Union RB Weinland Gamlitz und dem SV fisatec Rottenmann 0:0. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Wirklich vom Sitz riss diese Begegnung keinen der 150 Zuseher. Es hatte dabei doch den Anschein, dass sich die Landesliga immer mehr zu einer "Zweiklassen-Gesellschaft" entwickelt. Bei diesem Spiel waren offenbar zwei Teams am werken, die sich in der unteren Hälfte ansiedeln werden.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass beiden Teams ein Punktezuwachs sehr gut tun würde. Die Gamlitzer stehen überhaupt noch sielos da. Zuletzt in Wildon lässt man aber mit der 2:2-Punkteteilung einen Aufwärtstrend erkennen. Diesen blitzt auch zu Beginn des Spiels auf. Immer wieder versteht es die Almer-Truppe sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Aber die Rottenmanner, der momentane Tabellenplatz entspricht nicht dem Gezeigten bzw. hat man doch den einen oder anderen Zähler leichtfertig abgegeben, verstehen es erfolgreich die Stirn zu bieten. Mit Fortdauer verflacht die Partie aber zusehends. Aufreger bleiben aus. So geht es auch wenig überraschend torlos in die Halbzeitpause.

(Zwei Punkte aus 5 Spielen: Der Saisonstart von Trainer Franz Almler und den Gamlitzern ist kräftig in die Hose gegangen)

Der Punkt bringt keinen wirklich weiter

An der Spielcharakteristik sollte sich auch im zweiten Durchgang nicht wirklich etwas ändern. Vieles spielt sich zwischen den Zwanzigmeter-Markierungen ab. Im Wissen dass auch ein Remis etwas Zählbares einbringt, agiert man dann beiderseits mehr und mehr mit der nötigen Rückversicherung. Sprich, man stellt es in erster Linie in den Vordergrund, nichts anbrennen zu lassen. Die beiden Defensiv-Abteilungen verrichten einen starken Job bzw. mangelt es da wie dort im Spiel nach vorne am nötigen Einfallsreichtum. Zudem hinterlassen die beiden Torleute, Andrejc und Stiegler, einen sicheren Eindruck, sodass man letztlich die Null festhalten kann - Spielendstand: 0:0. In der nächsten Runde gastiert Gamlitz am Freitag, 3. September um 19:00 Uhr in Bruck/Mur. Rottenmann besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Voitsberg.

Stimme zum Spiel:

Josef Seiser, Sportlicher Leiter Rottenmann:

"Für Fußball-Feinschmecker war die ganze Sache wahrlich nichts. Es war auch kaum möglich, dass bei diesen katastrophalen Platzverhältnissen ein Spiel zustande kommt. Zumeist waren Kampf und Krampf angesagt. Das logische Resultat war dann auch das torlose Remis."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaprtal/Roo

