Die Festung hält: Voitsberg besiegt Wildon mit 4:2

Samstag, 28. August 2021 07:00

Bei der Begegnung zwischen dem ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg und dem SV Raiffeisen Wildon geriet die Festung Voitsberg kurzzeitig ins Wanken konnte aber von den stark aufspielenden Wildonern dennoch nicht geknackt werden. Nach schneller Führung der Gäste holten die Hausherren den 0:1 Rückstand auf und siegten am Ende mit 4:2 und bleiben weiterhin in der Landesliga ungeschlagen.

Heisses Duell im Mittelfeld: Jürgen Hiden gegen Sandro Foda

Patrick Schlatte sorgte nach drei Minuten für die 0:1 Führung der Gäste

Mit so einer Eröffnung hätte wohl niemand gerechnet: Der SV Wildon erwischte einen Blitzstart ins Spiel und ging nach drei Minuten durch Patrick Schlatte in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten - Alexander Rother traf per Kopf nach einem Eckball zum 1:1 Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit - ein psychologisch ungünstiger Zeitpunkt aus Sicht der Gastmannschaft - zog Phillip Zuna vom 16er Eck ab und der Ball zappelte im Netz. Mit dem 2:1 Pausenstand ging es in die Kabinen.

Das 4:2 durch Almin Veladzic fiel erst in der 94. Minute

Nach dem Seitenwechsel, genaugenommen in der 60. Minute tankte sich Marco Allmansdorfer in die gegnerische Box und wurde dort regelwidrig gelegt. Daniel Brauneis trat zum Strafstoß an und besorgte das 3:1 für die Gastgeber. Die Partie blieb aber weiter heiß - Wildon steckte nicht auf und kam in Minute 70 durch Nico Neuhold zum 3:2 Anschlusstreffer. Jetzt warfen die Gäste nocheinmal alles nach vorne und liefen in der 94. Minute in einen Konter. Almin Veladzic setzte mit dem 4:2 den Schlusspunkt und sorgte für den Sieg seines Teams.

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SV Raiffeisen Wildon, 4:2 (2:1)

3 Patrick Franz Schlatte 0:1

17 Alexander Rother 1:1

45 Philipp Zuna 2:1

60 Daniel Brauneis 3:1

70 Nico Neuhold 3:2

94 Almin Veladzic 4:2

Aufstellungen:

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Sven Dodlek, Philipp Zuna, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Petar Smoljan, Alexander Rother, Amer Habibovic

SV Wildon: Patrick Haider - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Jure Pihler, Fabian Lechmann, Nico Neuhold - Sandro Foda, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Mag. Patrick Franz Schlatte

Sti mmen zum Spiel:

Richard Mayer, Co-Trainer Voitsberg:

"Wir haben uns gegen WIldon sehr schwer getan. Der Gegner war ebenbürtig und stets auf Augenhöhe. Der Sieg war aber dennoch verdient, da wir unsere Chancen genutzt haben."

Michael Cernoga, sportlicher Leiter Wildon:

"Wir haben heute besser gespielt als bei den letzten Begegnungen. Wir konnten Voitsberg zwar fordern, sie hatten aber das nötige Glück um zu gewinnen und haben aus drei Chancen vier Tore gemacht."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

