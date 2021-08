Eiskalt ausgekontert: Mettersdorf feiert einen 4:0 Sieg gegen Fürstenfeld

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Nach dem Patzer gegen Bruck in der vergangenen Runde wollte der USV Mettersdorf die Fans gegen den Sportklub Fürstenfeld wieder beruhigen. In einer hochklassigen und temporeichen Partie ließen die Hausherren keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld einen klaren 4:0 Erfolg. Die Elf von Thomas Hack bleibt somit an der Spitze der Landesliga dran.

Daniel Geissler sorgte für ein unglaubliches Tor - er überhob den gegnerischen Torhüter aus 50 Metern.

Das Spiel stand auf sehr hohem Niveau - zwei hervorragende Mannschaften trafen aufeinander

Beide Mannschaft waren anfangs damit beschäftigt keine Tore zuzulassen und kauften sich gegenseitig die Schneid ab. In Minute 18 nagelte Gregor Furek einen Volleyschuss aus 16 Meter an die Querlatte - das wäre vermutlich das Tor des Jahres geworden. Aber auch die Gäste kamen zu ihren Möglichkeiten - Alexander Strametz war aber scheinbar nicht zu bezwingen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Daniel Geissler mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SK Fürstenfeld. Der Mettersdorfer eroberte an der Mittelline den Ball und sah den zu weit vor dem Tor stehenden Simon Sommer. Aus 50 Metern chippte er den Ball über den Schlussmann und besorgte das 1:0 - das war auch der Pausenstand.

In der zweiten Hälfte wurden die Gäste dreimal eiskalt ausgekontert

Auch nach dem Seitenwechsel stand die Partie auf sehr hohem Niveau. In Minute 65 zelebrierten die Gastgeber einen Bilderbuchkonter: Nach einem Freistoß für Fürstenfeld, der bei der Eckfahne landete, schnappte sich Daniel Geissler den Ball und eröffnete die sehenswerte Aktion, die Gregor Furek mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:0 abschloß. Mettersdorf stellte jetzt die Taktik ein wenig um - ließ die Gäste kommen und schlug dann noch zweimal eiskalt zu. Alexander Fuchshofer sorgte nach schönem Zuspiel von Florian Weissenbrunner für das 3:0 (87.) und Timotej Polanz drückte den Ball zum 4:0 (90.) Endstand über die Linie.

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 4:0 (1:0)

45 Daniel Geissler 1:0

66 Gregor Furek 2:0

86 Alexander Fuchshofer 3:0

88 Timotej Polanc 4:0

Aufstellungen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Alexander Fuchshofer, Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Pascal Scheucher, Jernej Trstenjak - Jakob Hack, Gregor Furek

Fürstenfeld: Simon Sommer - Davor Rogac, Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Michael Grasser , BEd, Oliver Schöpf , MSc, Christoph Friedl - MSc Andreas Wilfling, Michael Goger, Mario Krammer - Mag. Domagoj Beslic, BEd Andreas Glaser (K)

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Mettersdorf:

"Es war ein hochklassiges Landesligaspiel mit zwei sehr guten Mannschaften. Das war die richtige Reaktion auf das Bruck-Spiel. Der Kampfgeist, Teamspirit und die Laufbereitschaft waren heute großartig. Das war eine hervorragende Leistung gegen eine richtig gute Mannschaft."

Christoph Ratschnig, sportlicher Leiter Fürstenfeld:

"Mettersdorf hat aus drei Chancen vier Tore gemacht. Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen haben aber daraus kein Kapital schlagen können. Der Sieg für Mettersdorf ist zu hoch ausgefallen."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

