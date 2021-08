Später Treffer führt zum Sieg: Ilz unterliegt dem SV Lafnitz mit 1:2

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Zweitvertretung von Lafnitz mit 2:1 gegen den Ilzer SV gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SV Lafnitz II - auch Ilz hätte die Begegnung gewinnen können. Den rund 450 Besuchern wurde ein sehr spannendes und ansehliches Landesliga-Derby geboten.

Ilz-Trainer Ostermann ärgerte sich nach dem Spiel: Trotz großartiger Darbietung verlor seine Mannschaft

Der erste Durchgang endete torlos - die beiden Torhütern waren nicht zu knacken

Die Begegnung war im ersten Durchgang sehr ausgeglichen, stand aber auf hohem Niveau. Beide Teams hatten einige Tormöglichkeiten zu verbuchen - die beiden Torhüter standen mehrere Male im Fokus und mussten ihre Teams vor Rückständen retten. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen - ein gerechter Pausenstand aufgrund der Ausgeglichenheit der Protagonisten am Feld.

Ilz glich aus - nur zwei Minuten später trafen die Gäste erneut

Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Stefan Sulzer auf 0:1 (50.). Ein schnelles Umschaltspiel der Gäste führte zu diesem Treffer, der Torschütze versenkte die Kugel volley im Netz. Die Partie ging jetzt hin und her - beide Mannschaften witterten ihre Chancen. In der 84. Minute zeigten die Gastgeber ihre Konterstärke - Markus Hadler schloss die Aktion mit dem 1:1 Ausgleichstreffer ab. Doch die Antwort der Gäste folgte prompt - Johannes Schriebl sorgte mit seinem 1:2 für den Endstand. So durfte sich das Gästeteam am Ende über die drei Punkte freuen - zumindesten ein Unentschieden wäre aber gerecht gewesen.

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SV Lafnitz II, 1:2 (0:0)

50 Stefan Sulzer 0:1

84 Markus Hadler 1:1

86 Johannes Schriebl 1:2

Aufstellungen:

Ilzer SV: Manuel Cerma, Benedikt Donnerer, Samuel-Beniamin Feraru, Jan Niklas Ostermann, Mihael Sopcic (K), Andreas Stocker, Michael Kuwal, Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Leon Martincevic

Lafnitz: Rudolf Lang - Thomas Nico Reisenhofer, Peter Kandlhofer, Martin Rodler, Julian Fabian - Philipp Scheucher, BEd Wolfgang Waldl (K), Stefan Binder, Marc Kögl - Stefan Sulzer, Patrick Bürger

Stimmen zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

"Es war eine sehr schwierige Partie. Jeder Ausgang wäre möglich gewesen. Auch Ilz hätte das Spiel gewinnen können. Letzendlich waren wir der glückliche Sieger."

Werner Ostermann, Trainer Ilz:

"Wir waren die bessere Mannschaften und haben leider 1:2 verloren. Mehr gibts dazu nicht zu sagen."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

