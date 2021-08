Sieg in der Fremde: SV Frauental holt einen 0:4 Auswärtserfolg beim SC Liezen

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Mit 0:4 verlor der SC Liezen am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen den SV Frauental. Nach zögerlichen Beginn wurde Frauental immer stärker und ließ keinen Zweifel an der Ausgangslage aufkommen. Die Gäste setzten sich am Ende ganz klar durch, wenn auch das Ergebnis nicht exakt dem Spielverlauf entsprach. Das Team von Coach Ewald Klampfer bleibt weiterhin an 5. Stelle in der Landesliga-Tabelle.

Der Torgarant bei Frauental Christian Dengg traf doppelt

Nach einer Drangperiode des SC Liezen traf Frauental zum 0:1

In der Anfangsphase wollten die Hausherren ihre Vormachtsstellung beweisen, die Gäste hatten leichte Probleme mit dem Kunstrasen und der Taktik des Gegners. Die ersten Möglichkeiten verbuchten deshalb auch die Heimischen - Philipp Bacher fand aber im Frauentaler Torhüter Daniel Paul seinen Meister und Marcel Lep haute den Ball aus kurzer Distanz über das Tor. Für das erste Tor in dieser Begegnung sorgte Jonas Janetzko. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Heimischen schnappte sich der Frauentaler die Kugel, lief alleine aufs Tor zu und versenkte das Leder zum 0:1 im Netz. Mit diesem knappen Vorsprung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Christian Dengg und Jonas Janetzko erzielten jeweils einen Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel schaltete der SV Frauental noch einen Gang rauf, wollte eine schnelle Vorentscheidung herbeiführen. In der 54. Minute prallte ein Freistoß an die Stange - Christian Dengg staubte ab und erhöhte auf 0:2. Mit einem Traumtor sorgte Janetzko für ruhige Verhältnisse - sein Schuss aus 25 Meter landete genau im Kreuzeck und korrigierte den Spielstand auf 0:3. Jetzt war der Bann der Liezener gebrochen - und der Fisch für die Gäste geputzt. In den Schlussminuten gelang Christian Dengg noch ein weiterer Treffer - ein Doppelpass mit dem zuvor eingewechselten Julian Christof fand seinen Abschluss im Gehäuse der Gastgeber. Das 0:4 war auch gleichzeitig der Endstand - der SV Frauental nahm die drei Punkte aus Liezen mit.

Landesliga: SC Liezen – SV Domaines Kilger Frauental, 0:4 (0:1)

35 Jonas Janetzko 0:1

55 Daniel Schmoelzer 0:2

57 Jonas Janetzko 0:3

85 Christian Dengg 0:4

Aufstellung:

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Bernd Rindler, Patrick Tschernitz, Dalibor Milic, Mateo Damis, Mateo Cosic - Philip Bacher (K), Kemal Dervisevic, Jakob Lugmayr, Marcel Lep - Philipp Danner

Frauental: Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Josip Kozic, Florian Eibinger, Florin Schmidt - Thomas Fauland, Erich Baumann, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - BSc Christian Dengg, Jonas Janetzko

Stimmen zum Spiel:

Michael Lammer, Obmann Liezen:

"Wir waren bis zum 0:1 die klar bessere Mannschaft. Für mich war das bis zum Tor die beste Leistung in der laufenden Saison. Wir haben dann zwar weiter gekämpft, aber haben dann nicht mehr richtig ins Spiel gefunden. Frauental hat die Partie trocken fertig gespielt und die Chanchen effizient genutzt.

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

"Das Ergebnis war höher als das Spiel hergegeben hat. Wir haben uns anfangs sehr schwer getan haben uns dann langsam auf den Kunstrasenplatz und die Spielweise des Gegners eingestellt. je länger das Spiel dauerte, desto dominanter sind wir geworden. Der Sieg war verdient. Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Leoben - wir wollen den Favoriten ärgern!"

Ewald Klampfer, Trainer Frauental:

"Drei Tage nach Lebring war das für uns ein schweres Spiel. Wir wollten im zweiten Durchgang eine schnelle Entscheidung und das ist aufgegangen. Die eingewechselten Jungen haben ihre Talentprobe positiv abgelegt."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!