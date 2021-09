Weiße Weste bekleckert: Rottenmann beendet Voitsberger Siegeslauf

Details Freitag, 03. September 2021 23:10

Am 6. Spieltag traf in der Landesliga der SV fisatec Rottenmann auf den ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg. Und dabei mussten die Weststeirer erstmalig Punkte liegenlassen, sprich nach sechs Siegen, musste man auch dem Spielpartner wieder etwas übriglassen. Titelmitstreiter Leoben hat nun am Sonntag in Frauental die Möglichkeit bis auf einen Zähler heranzukommen. Aber umgekehrt, auch die Frauentaler könnten sich mit einem Heimsieg, im vorderen Tabellenbereich etablieren.

Die Hausherren verstehen sich zu behaupten

Die Frage die sich stellt ist, ob es die Rottenmanner bewerkstelligen, den Tabellenfüher in Verlegenheit zu bringen. An sich kann man den Paltentalern dieses Husarenstück durchaus zutrauen. Wenngleich die Voitsberger derzeit wie auf Schienen von Sieg zu Sieg eilen. In den Anfangsminuten halten sich die Spielanteile vollends die Waage. Der Zimmermann-Truppe gelingt es, dem spielstarken Leader die Stirn zu bieten. In der 11. Minute keimt dann erstmalig Torgefahr auf im Paltenstadion. Salentinig mit dem Zuspielf auf Zuna, der trifft aber nur die Torstange. Jetzt beginnt das Werlk der Voitsberger zu laufen. In der 22. Minute kommt es zum 0:1. Pürcher fabriziert dabei ein unglückliches Kopfball-Eigentor. Obwohl die Weststeirer dann alles unter Kontrolle haben, gelingt es den Rottenmannern, noch in der ersten Hälfte, auszugleichen. Nach enem rasch durchgeführten Konter ist es Zeiselberger (Assist: Draghici), der knallhart, aus elf Metern zum 1:1-Halbzeitstand einschießt.

Rottenmann beendet Voitsberger Erfolgslauf

Im zweiten Durchgang wittern die Heimischen die Gelegenheit, möglicherweise den ganz großen Coup zu landen bzw. die Voitsberger vom Thon zu stürzen. Aber auch die Gäste wissen, wieviel es geschlagen hat. In der 48. Minute muss Rottenmann-Keeper Stiegler seine ganze Klasse aufbieten um bei einem Salentinig-Kracher Schlimmeres zu verhindern. Zur Pause wurde der neue Stadionname verlost. Ab dem nächsten Spiel lautet das Stadion "Lifestyle Arena". Dann ist das große Wechseln angesagt, Voitsberg tauscht dreimal, Rottenmann überhaupt noch fünfmal. Was aber, Schlussmann Stiegler entschäft noch einen Rother-Kracher (67.), nichts mehr ändert am 1:1-Spielendstand. Was heißt, dass die Truppe von Spielertrainer Jürgen Hiden, im sechsten Bewerbsspiel, den ersten Punkteverlust hinnehmen muss. In der nächsten Runde gastiert Rottenmann am Freitag, 10. September um 19:00 Uhr in Lebring. Voitsberg besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Bruck/Mur.

SV ROTTENMANN - ASK VOITSBERG 1:1 (1:1)

Paltenstadion, 400 Zuseher, SR: Markus Lamb

Torfolge: 0:1 (22. Pürcher/ET), 2:2 (42. Zeiselberger)

Stimme zum Spiel:

Josef Seiser, Sportlicher Leiter Rottenmann:

"Die Burschen haben sich gegen einen spielstarken sGegner sehr tapfer gewehrt. Was uns dann letztendlich auch den hochverdienten Punktezuwachs einbracht hat."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

