Zwei Jahre ohne Auswärtssieg: Gamlitz beendet Unserie in Bruck

Am 6. Spieltag traf in der Landesliga der SC Stadtwerke Bruck/Mur auf den FC RB Weinland Gamlitz. Und dabei gelang es den Gamlitzern tatsächlich, den ersten Auswärtssieg seit zwei Jahren sicherzustellen. Fünf Punkte kann man in den letzten drei Spielen gutschreiben, Was dann auch den Anschluss in der Tabelle mit sich bringt. Die Brucker sind gut daran beraten, den Schalter wieder umzulegen. Ansonsten geht das Ganze erneut in Richtung Abstiegskampf.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Die Brucker haben es zuletzt zuwege gebracht, sich mit starken Darbietungen aus der unmittelbaren Abstiegszone zu bugsieren. Das haben die noch sieglosen Gamlitzer noch vor sich. Zwar reicht es zuletzt zu zwei Unentschieden, trotzdem rangiert man am vorletzten Platz. Zu Beginn bekommen die Zuseher eine ausgeglichene Begegnung zu sehen. Tomic bzw. auf der Gegenseite Katzianschütz gelangen zu den ersten Tormöglichkeiten. Die Zrim-Schützlinge können danach zwar die besseren Spielanteile verbuchen. Aber im Gegensatz zu den letzten Spielen lässt man diesmal die nötige Abgebrühtheit vor des Gegners Tor vermissen. So ist es für die Almer-Mannen eine Aufgabe der einfacheren Sorte mit dem torlosen Remis die Halbzeitpause anzutreten.

Die Gamlitzer legen ein Schäufern nach

Im zweiten Durchgang erkennen die Gamlitzer mehr und mehr die Chance, sogar einen Dreier zu verbuchen. Der letzte Auswärtssieg ist schon eine Zeit her: am 17. September 2019 war das in St. Michael der Fall. In der 62. Minute klingelt es dann erstmalig. Jan-Markus Hiden bringt die Gäste mit 0:1 in Führung. Was sich dann als guter Zeitpunkt herausstellt. Denn in der 69. Minute wird der Brucker Grgic mit der Gelb-Roten Karte frühzeitig duschen geschickt. Damit ist der Groschen bei den Gamlitzern mehr oder weniger gefallen. Denn nun herrscht Einigkeit darüber, dass man diese drei Punkte gegen diesmal zu bieder agierende Brucker, nicht mehr aus der Hand geben wird. In der 89. Minute besiegeln die Gäste den Auswärtssieg. Philip Bruno Fuchs trifft nach einem Eckball per Kopf zum 0:2-Spielstand. Völlig umsonst: Gröblinger bzw. Svishta sehen nach dem Schlusspfiff noch wegen Foulspiel die glattrote Karte. In der nächsten Runde gastiert Bruck/Mur am Freitag, 10. September um 19:00 Uhr in Voitsberg. Gamlitz ist dann am Tag darauf mit der Startzeit um 17:00 Uhr der Gastgeber gegen Mettersdorf.

SC BRUCK/MUR - FC GAMLITZ 0:2 (0:0)

Murinselstadion, 150 Zuseher, SR: Roland Schweiger

Torfolge: 0:1 (62. Hiden), 0:2 (89. Fuchs)

Gelb-Rote Karte: Grgic (69. Bruck)

Rote Karten: Gröblinger (SE) bzw. Svishta (SE)

Stimme zum Spiel:

Harald Stijelja, 2. Obmann Bruck/Mur:

"An der Niederlage gibt es nichts zu rütteln. Wir haben diesmal einfach einen grottenschlechten Tag erwischt. Es muss aber auch festgehalten werden, was nichts mit unserer Heimpleite zu tun hat, dass auch das Schiri-Team oftmals neben den Schuhen gestanden ist."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

