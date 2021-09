5:1 Kantersieg: Fürstenfeld triumphiert gegen St. Michael

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Der SK Raiffeisen Fürstenfeld kam gegen ESV St. Michael zu einem klaren 5:1-Erfolg. SK Fürstenfeld erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Ergebnis spiegelte aber nur teilweise den Spielverlauf wider - die Gäste scheiterten dreimal am Aluminium und vergaben eine Vielzahl an Chancen.

Andreas Glaser (hier im Duell mit Christoph Gruber von Ilz) erzielte einen Doppelpack

Fürstenfeld erzielte binnen zwanzig Minuten vier Tore

Für das erste Tor in diesem Spiel sorgte Christoph Friedl. In der 13. Minute traf der Spieler des Heimteams nach einem Korner ins Schwarze. Domagoj Beslic köpfte in der 18. Minute den Ball zur 2:0 Führung ins Tor - die Vorlage stammte von Mario Krammer. Die Hausherren drückten jetzt weiter auf die Tube und erhöhten kurz darauf auf 3:0. Tomislav Havojic tankte sich mit etwas Glück auf der Linie durch und Andreas Glaser versenkte den Ball in der 25. Minute im Netz. In der 30. Minute hatten die Gäste Glück - ein Freistoß von Jan Schatzl krachte an die Latte. Glaser machte es nur wenige Augenblicke später besser - er gab einen Schuss aus 25 Metern ab - und es klingelte zum 4:0 im Kasten. Jetzt waren wiederum die Gäste an der Reihe - Andre Posch scheiterte mit seiner Chance am Fürstenfelder Schlussmann Simon Sommer. In der 41. Minute bebte die Latte erneut - diesmal aber auf Seiten der Heimelf - Friedls Freistoß landete am Aluminium. Mit dem 4:0 ging es schließlich in die Pause - die 180 Besucher im Rudolf-Gutmann-Stadion durften eine spannende zweite Hälfte erwarten.

St. Michael haderte einmal mehr mit der Chancenverwertung und traf dreimal nur Aluminium

Nach dem Seitenwechsel waren die Obersteirer von Beginn an voll im Spiel und kamen gleich in der 47. Minute zu einer Großchance. Fürstenfeld war aber im Abschluss erfolgreicher und kam im Gegenzug zur 5:0 Führung durch Bastian Jedlicka (49.) St. Michael war trotz des Rückstandes jetzt sehr bemüht - wollte sich nicht abschlachten lassen und kam jetzt noch sehr oft in der Gefahrenzone der Fürstenfelder anzutreffen - die Chancenverwertung war aber mangelhaft . Mehr als der Ehrentreffer in der 62. Minute durch Jan Schatzl war aus Sicht der Gäste aber bei dieser Partie nicht drin. Am Ende siegte Fürstenfeld mit 5:1 und belohnte sich nach den beiden Niederlagen in den vergangenen Runden. Der ESV St. Michael gerät immer weiter in die Bredouilleund wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis in der Landesliga.

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – ESV St. Michael, 5:1 (4:0)

13 Christoph Friedl 1:0

18 Domagoj Beslic 2:0

25 Andreas Glaser 3:0

34 Andreas Glaser 4:0

48 Bastian Jedliczka 5:0

62 Jan Schatzl 5:1

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Simon Sommer - Davor Rogac, Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Michael Grasser , BEd, Christoph Friedl - Michael Goger, Mario Krammer, Sascha Bucher, Tomislav Havojic - Mag. Domagoj Beslic, BEd Andreas Glaser (K)

St. Michael: Marco Tiefenbacher - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Sascha Troger, Thomas Waldsam, Jan Schatzl, Andre Posch, Michael Rabko, Mario Fina - Stefan Tschabuschnig

Stimmen zum Spiel:

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Wir haben schon die letzten beiden Wochen gegen den Tabellenersten und den Tabellenzweiten sehr gut gespielt, uns aber nicht mit Punkten belohnen können. Heute war dies der nächste Schritt in die richtige Richtung. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung - auch in dieser Höhe!"

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Wir hätten uns in der zweiten Hälfte mit Sicherheit fünf Tore verdient gehabt und somit das Spiel eventuell gedreht."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

