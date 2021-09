Mäßiges Derby: Der SV Wildon und der SV Lebring trennen sich mit 1:1

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Das Leibnitzer Bezirksderby zwischen dem SV Raiffeisen Wildon und dem SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring fand am Ende keinen Sieger. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im 1:1 Endergebnis. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste im zweiten Durchgang schnell in Führung - die Hausherren glichen postwendend aus.

Kein altes Eisen: Herbert Rauter traf zum 0:1 für den SV Lebring

Die erste Halbzeit geizte mit Highlights und Torchancen

Das von den 350 Besuchern mit Spannung erwartete Landesliga-Derby blieb unter den Erwartungen. Im ersten Durchgang hatten die Hausherren zwar eine Feldüberlegenheit inne - Chancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Mit einem torlosen Untentschieden ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Auch der zweite Durchgang blieb einiges schuldig - wenigsten wurden den Besuchern Tore geboten.

Lebring ging in Minute 54 in Führung - Wildon glich 15 Minuten später aus

Herbert Rauter netzte in der 54. Minute zum 0:1 für sein Team ein und stellte damit die kurzfristige 0:1 Führung der Gäste her. Wildon wollte sich bei diesem prestigeträchtigem Derby aber keinesfalls mit einer Niederlage abfinden und kam in der 69. Minute zum 1:1 Ausgleich Robert Kothleitner beförderte das Leder zum 1:1 von SV Wildon in die Maschen und sicherte seiner Mannschaft somit den Punkt.

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:1 (0:0)

54 Herbert Rauter 0:1

69 Robert Kothleitner 1:1

Aufstellungen:

SV Wildon: Patrick Haider - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Robert Kothleitner, Nico Neuhold - Sandro Foda, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Mag. Patrick Franz Schlatte - Sebastian Knaus

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Mario Pilz, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Sebastian Mann, Markus Gsellmann, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Marko Stankovic, Jonas Lang

Stimmen zum Spiel:

Michael Cernoga, Sportlicher Leiter Wildon:

"Das Unentschieden passt. Wir haben heute den Willen gezeigt, nach vorne etwas zu machen - leider blieben wir im Angriffsdrittel zu harmlos."

Martin Labugger, sportlicher Leiter Lebring:

"Das Ergebnis geht so in Ordnung. Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit war ich zufrieden."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

